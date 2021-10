L’IndyCar est plus excitant que la Formule 1

Emerson Fittipaldi, double champion du monde de F1, pense qu’il y a plus d’excitation à trouver en IndyCar qu’en Formule 1.

La Formule 1 connaît l’une de ses saisons les plus divertissantes de mémoire récente alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se battent pour le titre 2021, tandis que McLaren et Ferrari se sont également à plusieurs reprises insérés dans la conversation pour les victoires.

Esteban Ocon d’Alpine a même une victoire à son actif, celle d’arriver à un Grand Prix de Hongrie 2021 chaotique.

Cependant, pendant de nombreuses années, la Formule 1 a été considérée comme trop prévisible, un problème que la série cherchera à résoudre avec la nouvelle génération de voitures pour 2022, ce qui, on l’espère, rendra les règles du jeu plus équitables.

L’IndyCar, quant à lui, est une série de spécifications, donc les pilotes s’affrontent dans des machines presque identiques, et Fittipaldi dit qu’il trouve définitivement l’IndyCar plus excitant à regarder que la Formule 1, et toutes les autres formes de course d’ailleurs.

Simplement, Fittipaldi pense que l’IndyCar est « meilleur que la F1 ».

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

« Je parlais à Zak [Brown, McLaren Racing CEO], et j’ai dit que ce que fait IndyCar est fantastique et beaucoup plus excitant à regarder que toute autre forme de course », a-t-il déclaré sur le site Web d’IndyCar.

« C’est mieux que la F1.

« Parfois, les courses arrivent trop tard pour que nous puissions les regarder, mais mon fils devient fou en regardant – il adore ça. À 14 ans, il en devient fou.

Romain Grosjean, un pilote avec 179 départs de Grand Prix à son actif, est passé de la Formule 1 à l’IndyCar pour 2021 et est devenu un grand défenseur de la série depuis.

Lors de sa première saison, le Français a terminé trois fois sur le podium et a également décroché une pole position, ce qui lui a valu un contrat avec Andretti Autosport pour la campagne 2022.

Et le propriétaire de l’équipe, Michael Andretti, soutient sa nouvelle recrue pour profiter de ce prochain chapitre de sa carrière, affirmant que Grosjean est une « force avec laquelle il faut compter ».

« Je ne suis pas surpris de voir à quel point il s’est bien déroulé, car si vous regardez la carrière de Romain, il est une force avec laquelle il faut compter, sans aucun doute », a déclaré Andretti à propos de la première saison d’IndyCar de Grosjean, dans une interview avec RacingNews365.com.

« Honnêtement, n’importe où sur le terrain, vous pouvez avoir une chance de gagner en IndyCar.

« Il attire beaucoup l’attention des gens, cela ne fait aucun doute. Il sera joueur. Je pense qu’il va apprécier ce chapitre de sa carrière.