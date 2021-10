L’INE certifie que le prix de l’électricité continue de flamber malgré le plan choc du gouvernement

28/10/2021 à 20h22 CEST

David Page

Le gouvernement a lancé à la mi-septembre un plan de choc pour contenir les hausse de la facture d’électricité avec de fortes baisses d’impôts et de la partie fixe du taux, qui ont approfondi d’autres mesures adoptées en plein été. La hausse des prix de l’électricité et son impact sur la facture sont tels qu’ils ont fini par manger l’effet des mesures promues par l’exécutif un mois après leur approbation.

Le prix de l’électricité continue de grimper en flèche en octobre. Les jeL’Institut national de la statistique (INE) a dévoilé jeudi son estimation avancée de l’IPC pour ce mois et a averti que l’inflation grimperait à 5,5%, plaçant l’indice des prix à la consommation à son plus haut niveau depuis 1992. L’INE prévient explicitement que la forte hausse est principalement due aux coûts de l’électricité par les ménages espagnols, et dans une moindre mesure la hausse des prix des carburants, bien que les taux de croissance spécifiques de chacun d’eux ne soient pas encore connus.

Les IPC l’avance ne reflète pas de manière désagrégée l’évolution des différentes composantes du panier de prix, la hausse exacte et son impact sur l’inflation ne seront donc connus qu’à la mi-novembre, lorsque l’INE publiera les statistiques complètes du mois en cours.

Dans les statistiques correspondant à septembre -lorsque les mesures gouvernementales étaient déjà en vigueur dans la seconde quinzaine du mois- le prix de l’électricité a déjà grimpé de 10,9% et a placé la variation annuelle de l’IPC à 4%, nettement en dessous du taux que le L’INE anticipe pour octobre.

La promesse non viable de Sánchez

Une hausse de l’électricité qui ne s’arrête pas et qui rend pratiquement impossible pour le gouvernement de tenir la promesse -que le président Pedro Sánchez et la vice-présidente Teresa Ribera reconfirment ces dernières semaines et insistent sur le maintien- que le coût moyen de la facture d’électricité sera similaire à celui de 2018 sur l’ensemble de 2021, compte tenu de l’effet de l’inflation.

« Nous sommes convaincus qu’il sera atteint. Le calcul concernant la moyenne des factures des ménages espagnols est correct & rdquor;, a confirmé la vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, dans une interview à El Periódico de España. « Pour un nombre très important de foyers, la facture de ces mois est encore inférieure à celle qu’ils payaient auparavant et pour certaines autres familles la facture sera très similaire à celle qu’ils payaient », a-t-il insisté.

C’est le 16 septembre qu’est entré en vigueur l’Arrêté-loi royal du Gouvernement avec les mesures visant à amortir l’impact sur la facture d’électricité des hausses des marchés de l’électricité et du gaz avec des réductions d’impôts et une réduction des coûts imputés à la recette, et qui a renforcé les premières mesures adoptées en juin.

Le règlement a consolidé la réduction de TVA de la facture d’électricité de 21% à 10% appliquée depuis juin, a prolongé la suspension de la taxe de 7 % sur la production d’électricité jusqu’à la fin de l’année et a réduit la taxe spéciale sur l’électricité au minimum autorisé par Bruxelles, de 5,1 % à 0,5 %. Par ailleurs, les charges réglementées incluses dans la facture ont été abaissées de 96 % (qui servent à financer les primes des énergies renouvelables, les surcoûts des territoires extra-péninsulaires et le paiement de la dette du système électrique).