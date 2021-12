L’INE porte la croissance de l’économie à 3,4% durant l’été

23/12/2021

Le à 09:32 CET

Rosa Maria Sanchez

L’économie espagnole a progressé de 2,6% au cours des mois d’été par rapport au deuxième trimestre et de 3,4% par rapport à la même période en 2020, grâce à la hausse de la consommation des ménages, des investissements des entreprises et des exportations.

Les nouvelles données du Contrabilité nationale sur le troisième trimestre de l’année publié ce jeudi par l’Institut national de la statistique (INE) représentent une surprise positive au regard des taux que l’organisme lui-même a avancé le 29 octobre. Ensuite, il a avancé une croissance de 2 % du taux trimestriel et de 2,7 % du taux annuel pour la période comprise entre juillet et septembre.

Les chiffres publiés ce jeudi représentent une amélioration de 0,6 point et 0,7 point pour chacune des deux références et apportent un peu d’oxygène à des perspectives qui semblent encore loin d’être prévisions du gouvernement pour l’ensemble de l’année, qui incluent une croissance de 6,5% pour cette année. Le FMI et la Banque d’Espagne, les deux dernières organisations qui ont mis à jour leurs prévisions pour l’économie espagnole, ont abaissé leurs estimations de croissance pour cette année à 4,6% et 4,5%, respectivement.

Estimations de déménagement

Dans le avance de données Concernant le troisième trimestre publié le 29 octobre, l’INE a elle-même prévenu que la plupart des indicateurs avec lesquels elle avait construit sa prévision couvraient jusqu’au mois de août et qu’elle n’avait pu compter que sur quelques indicateurs avancés se référant au mois de septembre. L’INE s’est plaint que le volume d’informations disponibles avait été « inférieur à celui des occasions précédentes ».

Avec des informations plus complètes sur le tableau, l’agence a refait les calculs et le résultat montre une croissance économique plus importante dans les mois d’été par rapport à l’estimation initiale. C’est l’inverse de ce qui s’est passé pour le deuxième trimestre : après une estimation de croissance trimestrielle optimiste de 2,8 % avancée en juillet, les données ultérieures ont réduit le calcul de près de deux points, à 1,1 % (l’estimation du taux annuel a baissé par rapport au initiale de 19,8 % à 17,5 %). Une correction aussi forte a forcé une révision à la baisse des prévisions précédentes d’autres organisations, telles que la Banque d’Espagne, et a ouvert un débat sur l’adéquation de la méthodologie de l’INE pour mesurer les développements économiques actuels.

Dans les données publiées ce jeudi, l’INE a révisé en légère hausse la croissance du deuxième trimestre de l’année, à laquelle elle attribue désormais une croissance trimestrielle de 1,2% (un dixième de plus) et une progression annuelle de 17,7% (deux dixièmes au-dessus de la dernière estimation).