Linear Finance met à niveau le mécanisme Oracle vers Chainlink Price

Suite à la mise à niveau réussie du mécanisme oracle de Linear Finance à Chainlink (LINK / USD) Price Feeds, les utilisateurs du protocole bénéficieront de garanties de fiabilité et de sécurité améliorées selon lesquelles tous les actifs synthétiques LINA seront rachetés, échangés, frappés et réglés selon les prix les plus récents et les plus précis du marché mondial, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les utilisateurs pourront échanger différentes crypto-monnaies et indices de marché et se sentiront en sécurité en sachant qu’une infrastructure Oracle hautement fiable protège leurs actifs. L’infrastructure est fiable même dans des conditions de réseau défavorables.

L’intégration couvre 17 types différents de tarification Chainlink

Après la mise à niveau, le réseau peut évoluer rapidement et en toute sécurité vers davantage d’actifs pour répondre à la demande de la plate-forme. Toutes les sources de prix Chainlink fonctionnent sur Binance Smart Chain (BNB / USD), permettant à Linear Finance de les consommer à des coûts inférieurs et à des fréquences plus élevées sans avoir à dépendre d’autres chaînes. Les réseaux Oracle résistent aux valeurs aberrantes de crash flash, aux failles d’API et aux attaques de manipulation de données, car les sources de prix fournies couvrent entièrement le marché. Ceci est réalisé en obtenant des données à partir de plusieurs API authentifiées premium sans impliquer de points de défaillance centralisés, ce qui crée des risques pour les utilisateurs.

Drey Ng, co-fondateur de Linear Finance, a déclaré :

« Nous avons constaté la nécessité de faire évoluer notre solution Oracle pour répondre à la demande croissante de sécurité des données résultant de l’adoption croissante de la plate-forme. L’intégration de Chainlink est mise en œuvre de manière authentique et sans confiance, générant une confiance accrue dans la communauté Linear lors d’une volatilité extrême du marché. Les sources de prix de Chainlink fournissent en fin de compte à nos utilisateurs des assurances plus solides que toutes les fonctions de la chaîne seront constamment en parfaite synchronisation avec les marchés financiers mondiaux. »

Avantages des sources de prix Chainlink : données de haute qualité, réseau décentralisé, etc.

Chainlink Price Feeds source de données de Kaiko, BraveNewCoin et d’autres agrégateurs de confiance. En conséquence, vos données de tarification sont pondérées en fonction du volume, agrégées à partir de centaines d’échanges et nettoyées des transactions de suppression et des valeurs aberrantes. Les prix du marché mondial générés par le modèle d’agrégation de données sont également protégés des temps d’arrêt des marchés boursiers. Les sources de tarification sont décentralisées sur le réseau Oracle, le nœud Oracle et les niveaux de source de données, protégeant de manière fiable contre la falsification par le réseau Oracle ou le fournisseur de données.

Économie d’échelle

Enfin, Chainlink Price Feeds bénéficie d’une adoption accrue, permettant à plusieurs projets de financer et d’utiliser des réseaux Oracle partagés en même temps. En collectant les ensembles de données couramment requis, les projets DeFi bénéficient d’une sécurité Oracle renforcée et d’une qualité de données supérieure à un prix bas.

