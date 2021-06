Linedock lance un nouveau hub USB-C pour MacBook Pro 16 pouces

Après avoir eu un premier aperçu du CES de l’année dernière, le hub USB-C unique pour MacBooks, Linedock, est enfin disponible à l’achat. Spécialement conçu pour le MacBook Pro 16 pouces, le nouveau Linedock arrive comme l’une des options les plus polyvalentes du marché, grâce à 10 ports pour étendre votre sélection d’E / S, jusqu’à 2 To de stockage intégré et un Batterie de 99,9 Wh. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Linedock propose un hub MacBook Pro 16 pouces polyvalent

S’écartant des conceptions typiques que nous avons tendance à voir sur un concentrateur USB-C, qui fournit soit des dongles compacts qui se connectent à votre MacBook, soit des accessoires plus complets pour une utilisation de bureau, Linedock mélange les choses avec un tout nouveau type de conception. Après avoir précédemment expédié son modèle 15 pouces, la nouvelle version 16 pouces est enfin disponible à l’achat.

Pour récapituler rapidement, Linedock fournit une multitude de ports à votre ordinateur avec une conception spécifiquement axée sur votre MacBook Pro 16 pouces. Doté d’un boîtier gris sidéral assorti, l’accessoire repose sous votre Mac pour étendre ses E / S et sa capacité de stockage. À l’arrière, il y a à la fois une sortie HDMI et DisplayPort, ainsi qu’un port USB-C avec une alimentation de 100 W pour faire le plein de votre machine.

Ensuite, des deux côtés, vous regardez encore plus de ports. La gauche offre trois emplacements USB-A aux côtés d’une autre entrée USB-C, tandis que sur la droite, il y a une paire de lecteurs de carte SD et un port USB-C final pour compléter l’ensemble. Linedock utilise également son facteur de forme unique pour contenir jusqu’à 2 To de stockage avec des vitesses de transfert de 390 Mo / s, ainsi qu’une batterie de 99,9 Wh pour charger votre MacBook Pro 16 pouces.

Disponible à l’achat, enfin

Après avoir combattu divers retards d’expédition au cours de l’année dernière, tout comme de nombreuses autres entreprises, le Linedock pour MacBook Pro 16 pouces est maintenant disponible. Lancement avec une entrée de gamme 479 $ prix, ceux qui souhaitent équiper la station d’accueil avec du stockage devront passer à 679 $ pour le modèle 1 To. Et si vous avez besoin d’encore plus de stockage, les offres 2 To entrent à 839 $.

La prise de 9to5Toys:

Après avoir vu pour la première fois le Linedock au CES en 2020, il est passionnant de voir la version unique du lancement d’un hub USB-C. Bien que le prix soit certainement élevé, étant donné que de nombreux modèles populaires ne représentent qu’une fraction du coût, le facteur de forme a certainement ses avantages. Je vais jeter un coup d’œil pratique dans la semaine à venir pour voir si cela vaut vraiment la peine, mais jusqu’à présent, mon premier point à retenir est que les gens derrière l’accessoire MacBook ont ​​fourni une mise à niveau convaincante de la station de travail. Espérons simplement que le MacBook Pro 16 pouces supposé avec Apple Silicone est toujours compatible.

