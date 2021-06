L’inégalité flagrante dans l’accès aux vaccins fait mal ; La Chine a de l’avance, selon le Dr Soumya Swaminathan de l’OMS

L’Inde, a déclaré le Dr Swaminathan, développe également plusieurs vaccins dont la plupart sont en cours d’essais cliniques, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. (./photo d’archives)

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan, est contrarié par le fait qu’en dépit d’initiatives bien pensées et planifiées à l’avance comme COVAX pour remédier à toute injustice probable dans l’accès aux vaccins dans le monde, il existe aujourd’hui une inégalité flagrante de distribution et d’accès. aux vaccins dans le monde. COVAX est une initiative, mise en place l’année dernière, menée conjointement par l’OMS, GAVI et la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Puisque nous avons pu prédire cela, a-t-elle déclaré, « l’idée de COVAX était d’avoir un mécanisme mondial pour une distribution juste et équitable des vaccins et même de les fournir gratuitement aux pays qui n’en avaient pas les moyens. Cela n’a pas complètement réussi jusqu’à aujourd’hui car les approvisionnements en COVAX ne se sont tout simplement pas matérialisés et une grande partie devait venir de l’Inde. »

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé, s’exprimait lors d’un webinaire organisé par l’Université NIIT le samedi 12 juin au soir. Elle interagissait également avec le chancelier de l’Université NIIT, le Dr K Kasturirangan, scientifique spatial indien et l’un des responsables du groupe d’experts qui a rédigé la politique nationale d’éducation de l’Inde, Rajendra Singh Pawar, fondateur de l’Université NIIT, d’autres experts et étudiants.

Le Dr Swaminathan a déclaré: «Nous devrions avoir distribué 300 millions de doses à ce jour, mais nous sommes aujourd’hui autour de 85 millions et nous espérons qu’au second semestre, nous serons toujours en mesure d’atteindre notre objectif de 2 milliards de doses d’ici la fin de 2021. . ” Elle dit qu’en ce moment, l’accent est mis sur le partage des doses excédentaires dont ils disposent et le G7 pourrait faire quelques annonces aujourd’hui et les États-Unis ont déjà annoncé leur intention de faire don de vaccins via COVAX. L’Inde, a-t-elle déclaré, doit également intensifier ses efforts autant que possible et aussi rapidement que possible pour assurer une plus grande couverture vaccinale. Cela, selon elle, est d’autant plus important qu’un autre facteur qui joue le rôle avec certaines variantes devenant un peu plus capables d’échapper à l’immunité, il est donc important de s’assurer que les gens reçoivent leurs deux doses de vaccin. (En termes d’approvisionnement en vaccins de l’Inde dans le cadre de l’initiative COVAX, sur les 300 millions de doses demandées jusqu’à présent à Serum Institute – répartis également entre les vaccins AstraZenaca et Novovax – mais de ce nombre jusqu’à présent Serum n’a pu bien avant la mise en place des restrictions à l’exportation).

Sur la principale raison, a-t-elle déclaré, « c’est principalement parce que les pays fabricants de vaccins sont les régions du monde qui ont reçu la majeure partie des vaccins – la Chine, les États-Unis et l’Inde. La Chine est en avance avec plus de 800 millions de doses de vaccin déjà administrées et huit vaccins en cours de développement (comme les lecteurs connaîtraient le chiffre pour l’Inde, le samedi 12 juin étant de 250 millions de doses, le Serum Institute à lui seul a fourni jusqu’à présent une quantité égale en vrac dont près de 200 millions vers le Centre et le reste entre les États et les hôpitaux du secteur privé) en dehors des 55 millions de doses qu’il a exportées jusqu’à présent (y compris pour COVAX et pour les exportations vers d’autres pays jusqu’à ce que des restrictions à l’exportation soient imposées).

L’Inde, a déclaré le Dr Swaminathan, développe également plusieurs vaccins dont la plupart sont en cours d’essais cliniques, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

L’inégalité dans l’approvisionnement en vaccins s’est également reflétée dans la manière dont la voie de la reprise se dessine. Les choses en Europe et en Amérique du Nord, a déclaré le Dr Swaminathan, revenaient à la normale avec entre 40 et 60% de la population recevant au moins une dose du vaccin et environ 30% en recevant déjà deux. Cela permet aux gens d’ouvrir l’économie et les gens prévoient déjà de voyager.

En revanche, a-t-elle déclaré, en Afrique, moins de 1% des personnes ont reçu le vaccin, même les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne ne reçoivent pas encore les vaccins. Par conséquent, elle souligne l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la santé concernant l’inégalité flagrante en matière de distribution et d’accès aux vaccins. “Alors que 2,2 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, seules environ 55 millions ont été administrées dans l’ensemble de l’Afrique pour ses 1,3 milliard d’habitants.” Il s’appelait Covid and You. Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé, s’exprimant lors d’un webinaire organisé par l’Université NIIT, qui a pour chancelier le Dr K Kasturirangan, scientifique indien de l’espace et qui a dirigé le groupe d’experts qui a rédigé la politique nationale d’éducation de l’Inde.

Se référant à la pandémie comme un coup de tonnerre pour de nombreux pays avec tous les paramètres antérieurs pour juger de la préparation à un tirage au sort, a-t-elle déclaré, l’une des leçons était que bon nombre des mesures qui avaient été utilisées précédemment pour évaluer et classer la préparation se sont toutes avérées sans valeur, certaines nations classées parmi les plus élevées finissant par subir le plus grand nombre de décès par habitant.

