06/04/2021

Le à 14:46 CEST

Le polonais Magda Linette, numéro 173 de la WTA et la joueuse américaine poire Bernarda, le numéro 138 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de Roland-Garros par 6-0 et 6-2 en une heure et six minutes au joueur de tennis kazakh Zarina Diyas déjà le russe Varvara Gracheva, numéros 477 et 492 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Le couple vaincu a réussi à briser le service de ses rivaux une fois, tandis que les vainqueurs, quant à eux, l’ont fait 6 fois. De plus, Linette et Pera ont eu une efficacité de 64% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 61%, ont commis 2 doubles fautes et ont remporté 39% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les Tchèques Lucie hradecka Oui Laura siège.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.