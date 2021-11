L’inexorable tendance à la hausse de Cade Cunningham

Cade Cunningham Il a connu des débuts chancelants en NBA, mais il démontre déjà sans cesse tout son potentiel et les raisons qui ont fait de lui le numéro 1 du repêchage. S’il est vrai que la faible dynamique compétitive des Detroit Pistons peut considérablement peser sur ses chances d’être la recrue de l’année, ses mérites sur le terrain sont plus que remarquables et une intelligence de jeu écrasante peut être vue en lui. Ceci est attesté par des chiffres dans lesquels il y a déjà de la luminosité même dans le lancement externe.

Cade Cunningham 3 derniers matchs : 19/06/06/3/2, 3 trois

16/8/6/2/1, 1 trois

25/6/8/2/0, 5 trois Rook peut tout faire. pic.twitter.com/9gxaatKUAf – StatMuse (@statmuse) 20 novembre 2021