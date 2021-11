L’inexplicable signature des Red Sox avec Michael Wacha

Le bureau des opérations de la Red Sox de Boston est allé faire du shopping à des fins de Black Friday, ajoutant un nouvel article au magasin de jouets signature pour une saison jusqu’en 2022 avec le lanceur droitier expérimenté, Michael Wacha.

Depuis 2019, le joueur n’a pas trouvé de stabilité avec ses acheteurs dans les Ligues majeures, allant de ses Cardinals de St. Louis, aux Mets de New York en 2020, puis aux Rays de Tampa Bay en 2021 et en 2022 il en aura un nouveau pour lui. .domicile à Boston.

Les Red Sox concluent un contrat d’un an avec le RHP Michael Wacha pour la saison 2022. Bienvenue à Boston, @MichaelWacha ! pic.twitter.com/mfAP80KO8M – Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) 27 novembre 2021

Combiné depuis 2019, le lanceur de 30 ans a eu 54 départs à la suite de 66 matchs lancés et de 285,1 manches d’action, laissant une MPM à 5,11, tandis qu’une MPM indépendante de la défense (FIP) de 5,07, qui n’a été capable de garder 74,0% des coureuses tombées enceintes sans marquer en course.

De même depuis 2019, les frappeurs adverses l’ont frappé pour la moyenne élevée de 0,281, tandis que son WHIP a été observé à 1,45, ainsi qu’une ERA ajustée à l’ERA (ERA-) a été de 123 points, restant par une marge de 23% en dessous la moyenne de la MLB… une vraie catastrophe.

Le plus grand exemple du mal de tête qui a été réside dans son SIERA de 4,00 en 2021, une statistique qui ajuste l’efficacité d’un lanceur au facteur de parc, résultant en ce que l’efficacité réelle d’un lanceur aurait dû être. Son record SIERA pour l’année se classe au huitième rang de la Ligue américaine.

Quelque chose de positif à propos de Wacha est à quel point il peut être remarquable et ses faibles records de buts sur balles, qui en 2021 avaient 22,9% des matchs qui se sont terminés par des retraits au bâton, alors que seulement 5,9% des buts sur balles, avec un différentiel de 17,0 % des retraits au bâton accordés pour chaque billet.

De la même manière, un lanceur avec un fort taux de domination du rival aux grooves, puisque c’est en 2021 que 39,5% de ses contre-contacts se sont retrouvés en grooves, tandis que 35,1% en aigus et 25,4% en formes de lignes, des points positifs , bien que cela entrerait dans le contexte à quel point le champ intérieur des Red Sox l’aiderait, qui en 2021 était le pire des Outs Above Average (OAA) avec -35, une statistique qu’il évalue de la distance à la portée.

Ce n’est pas un lanceur avec un taux élevé d’incontrôle, mais celui qui compte trop sur la défense et en cela les Red Sox ne sont pas le signe clair de l’aide. Son SIERA en 2021 jouant au Tropicana Field est un message clair de la gravité de la situation, le fait d’aller à Fenway Park n’indique pas qu’il fera mieux.

L’accord de Michael Wacha avec les Red Sox est de 7 millions de dollars – Jon Heyman (@JonHeyman) 27 novembre 2021

La droite recevra un salaire de 7 millions de dollars US, un joueur des mêmes capacités et âge que Martin Pérez, dont les Red Sox ont rejeté une option club de 6 millions de dollars US pour 2022. Michael Wacha garantit de bien faire pour 2022 selon à leurs tendances passées, aujourd’hui aucune.