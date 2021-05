L’infection par un “ champignon noir ” chez les patients atteints de Covid peut être évitée: voici le plan d’action en 3 points du chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria

Un médecin effectue une endoscopie nasale diagnostique sur un patient pour détecter le champignon noir à l’hôpital ORL du gouvernement à Hyderabad. (Photo PTI)

Le champignon noir a été déclaré épidémique par cinq États à travers l’Inde. De nombreuses personnes qui se sont rétablies de l’infection Covid-19 souffrent maintenant de mucormycose. Certains ont perdu les yeux. Dans certains cas, la mâchoire entière a dû être retirée. Cette infection fongique a été considérée comme la tendance la plus troublante de la deuxième vague du nouveau coronavirus en Inde. À ce jour, environ 10 000 cas d’infection fongique ont été officiellement signalés. Le Maharashtra est l’état le plus touché dans le décompte du champignon noir avec près de 100 personnes perdant la vie à cause du champignon noir.

Alors que le jury est sur la cause exacte du champignon noir chez les patients Covid en Inde, de nombreux experts disent que l’enquête initiale révèle qu’un taux élevé de sucre dans le sang peut y avoir contribué.

Vendredi, le chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a suggéré un plan d’action simple mais efficace qui peut aider à prévenir les cas de champignons noirs parmi les personnes infectées par le nouveau coronavirus.

Selon l’agence de presse ANI, le Dr Guleria a déclaré que, avant tout, la glycémie du patient devait être strictement surveillée. Il devrait y avoir une approche prudente pour contrôler le niveau de sucre. Les personnes souffrant de diabète de type 2 doivent accorder une attention particulière.

Deuxièmement, dans le cas où des stéroïdes ont été prescrits au patient, la glycémie doit être vérifiée à intervalles réguliers. Tout léger changement peut améliorer ou aggraver la situation.

Et enfin, il faut faire très attention à la consommation de stéroïdes. Tout stéroïde doit être pris sous surveillance médicale avec un accent particulier sur la posologie. De plus, le timing est très important.

On voit que même en cas d’infection bénigne du coronavirus, les gens optent pour des stéroïdes pour un soulagement immédiat. Cela doit être évité à tout prix.

Le directeur de l’AIIMS a également déclaré qu’une émergence similaire de champignon noir avait également été observée lors de l’épidémie de SRAS. Le Dr Guleria a également rejeté les allégations selon lesquelles les aliments crus sont à l’origine de champignons noirs. Il a également déclaré que l’utilisation de l’oxygène industriel ne pouvait pas être liée à une infection fongique.

