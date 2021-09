L’infériorité du PSG de Mauricio Pochettino

17/09/2021 à 12:00 CEST

Le PSG de Mauricio Pochettino n’a pas réalisé une grande exposition contre Bruges lors de la première de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions. Malgré la présence du trident formé par Neymar, Messi et Mbappé pour la première fois dans le onze de départ, les Parisiens n’ont généré que neuf occasions de marquer pour les 16 de leur adversaire.

Les Français, qui sont les meilleurs prétendants au titre aux côtés de Manchester City et Chelsea, a montré quelques faiblesses et Ils n’ont pas pu passer le match nul (1-1) contre le rival le plus accessible du groupe, composé du PSG lui-même, de Manchester City, de Leipzig et de Bruges. Le tirage au sort leur laisse deux points de retard sur les Britanniques, qui n’ont pas échoué contre l’équipe allemande et se sont battus.

5 – Paris a tiré moins de tirs que son adversaire lors de cinq de ses sept matches de Ligue des champions sous la direction de Mauricio Pochettino (16 tirs pour le Club de Bruges ce soir, 9 pour le PSG). Galactique? #CLUPSG pic.twitter.com/0XC3X0R2Kt – OptaJean (@OptaJean) 15 septembre 2021

Le PSG, dans ce sens, n’a pas été en mesure de générer plus de chances de marquer que son rival lors de sept de ses neuf derniers matches de Ligue des champions, ce qui est alarmant compte tenu du potentiel de l’équipe.: des noms comme ceux de Mbappé, Neymar, Icardi, Verrati ou cette saison Leo Messi, Achraf ou Wijnaldum vous invitent à être plus ambitieux avec une équipe aspirant à tout.

Retrouver l’hégémonie française et remporter la première Ligue des Champions

Le PSG a entamé la saison 2021/22 avec l’intention de retrouver son hégémonie dans le football français après avoir remis le titre de Ligue 1 au LOSC Lille et remporté la première Ligue des champions de l’histoire du club après quelques demi-finales et une finale.. Pour cela Donnarumma, Achraf, Sergio Ramos, Wijnaldum et Leo Messi sont arrivés sur ce même marché estival.

Les Parisiens sont les grands favoris de la Ligue 1 et de la Coupe au niveau national et l’un des grands prétendants au niveau continental: le Manchester City de Pep Guardiola, champion de Premier et vice-champion d’Europe, et le Chelsea de Thomas Tuchel, champion lors de la précédente édition, sont présentés comme les grandes menaces.