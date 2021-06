L’infirmière de Maradona se déclare accusée devant la justice

in

16/06/2021 à 19:34 CEST

.

L’infirmière Dahiana Gisela Madrid, qui se trouvait dans la maison où Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020, a déclaré ce mercredi devant la justice accusé d’un prétendu « homicide simple avec intention éventuelle » Oui a demandé que l’affaire soit classée, selon son avocat, Rodolfo Baqué.

Les sept inculpés par la justice argentine dans la cause de la mort de la star du football Il s’agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, de la psychiatre Agustina Cosachov, du psychologue Carlos Ángel Díaz, du médecin qui a coordonné l’hospitalisation à domicile de l’ancien footballeur Nancy Forlini, de la coordinatrice des infirmières Mariano Perroni et des infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid.

Baqué a déclaré lors d’une conférence de presse à la porte du parquet que son client allait “répondre à toutes les questions”.

“C’est un dossier avec trente corps et nous allons demander la destitution de Madrid dès l’achèvement de la déclaration”, a rapporté Baqué. Selon l’avocat, l’infirmière “a parlé douze heures dans sa vie avec Maradona”.

“Tous les médecins traitants et toutes les personnes du cercle qui vivaient dans la maison, plus Maradona, lui ont interdit de le soigner”, a-t-il déclaré.

Selon Baqué, Madrid “ne lui a fourni que des médicaments psychiatriques, médicaments que l’autopsie a montré que le patient avait digérés”.

“Ensuite, l’accuser de meurtre avec intention éventuelle, c’est-à-dire de vouloir le tuer… Nous voulons que le juge puisse entendre d’elle que cette accusation est erronée la concernant”, a-t-il ajouté.

La ronde des déclarations des sept accusés a commencé ce lundi et se terminera le 28 juin avec la déclaration du neurochirurgien Leopoldo Luque. Des peines de 8 à 25 ans de prison sont prévues pour ce crime.

En mai, le rapport d’un conseil médical composé de onze experts a été présenté, qui a évalué les circonstances de la mort de la star et a conclu que la performance de l’équipe de santé qui a assisté Maradona était “inadéquate, déficiente et imprudente”, et que il a abandonné « heureusement l’état de santé du patient ».

Une autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé qu’il était décédé des suites d’un “œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée”..

Ils ont également découvert une “cardiomyopathie dilatée” dans son cœur. Maradona souffrait de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 en raison d’anémie et de déshydratation et un jour plus tard, il a été transféré dans un sanatorium de la ville de Buenos Aires d’Olivos, où il a été opéré par un hématome sous-dural.

Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison d’un quartier privé de la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.