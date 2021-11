L’infirmière de Teesside, Leslie Wallace, a utilisé la carte bancaire d’un patient mourant

Leslie Rushworth s’accrochait à la vie lorsqu’une infirmière lui a volé 1 700 £ (Photo: Evening Gazette)

Une infirmière qui a volé la carte bancaire d’un mourant a détruit les derniers moments d’une famille avec son être cher.

Leanne Wallace a dépensé près de 1 700 £ de l’argent d’un patient dans un « abus de confiance effroyable » alors qu’elle travaillait à l’hôpital universitaire de North Tees à Stockton.

Leslie Rushworth, une personne vulnérable de 84 ans, était soignée dans un hospice alors qu’elle souffrait de pneumonie, d’anorexie et de problèmes de santé mentale lorsque le crime a été révélé.

Le grand-père de quatre enfants est décédé le 16 juillet 2020, près de deux semaines après avoir été admis à l’hôpital et après avoir été transféré pour des soins de fin de vie.

Wallace, 40 ans, a été emprisonné pour « abus de confiance effroyable » après avoir plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de fraude.

Mais alors qu’il gisait mourant, la femme censée s’occuper de lui a utilisé sa carte pour rembourser un prêt de 900 £, acheter un lit de 700 £ et dépenser environ 100 £ en papier peint et achats sur Amazon.

Il a également été révélé au tribunal que Wallace continuait d’être employée comme aide-soignante, malgré la perte de son emploi avec le NHS.

La procureure Emma Atkinson a expliqué à la Crown Court de Teesside comment le fils de M. Rushworth est devenu suspect lorsqu’il a remarqué un message sur le téléphone de son père de NatWest au sujet d’une activité frauduleuse présumée.

Leanne Wallace était employée comme infirmière du NHS lorsqu’elle a volé un patient vulnérable (Photo: Evening Gazette)

Il a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une arnaque jusqu’à ce qu’il voie un message similaire, 24 heures avant la mort de son père.

Une vérification de l’application bancaire de son père a révélé que des transactions financières avaient été effectuées sur sa carte alors qu’il était à l’hôpital.

La famille a découvert que Wallace était derrière les achats après que Home Living a confirmé qu’un lit devait être livré à son adresse.

Il a appelé l’hôpital, à quel point il est devenu clair que le coupable était un membre du personnel et non un autre patient.

Wallace a nié toute connaissance et a déclaré à la police que son téléphone était en cours de réparation, le rendant plus tard avec toutes les données antérieures à août 2020 effacées.

Elle a ensuite tenté de prétendre que M. Rushworth avait été «généreux» et lui a proposé de l’aider à rembourser son prêt et a acheté le lit à son insu.

Défendant l’infirmière, Stephen Constantine a déclaré qu’elle avait reçu de violentes menaces sur les réseaux sociaux, notamment une menace d’incendier sa maison.

Elle a été emprisonnée pour quatre chefs de fraude par abus de position à Teesside Crown Court (Photo: LNP/REX/Shutterstock)

Il a déclaré au tribunal: « Ceux qui la connaissent ont profondément honte; ceux qui ne l’ont pas vilipendée.

Il a déclaré que Wallace avait été « désespéré » après l’effondrement du mariage et avait économisé 1 700 £ à porter devant le tribunal pour rembourser la famille, sans savoir que la banque avait déjà remboursé l’argent.

Emprisonnant Wallace pendant 14 mois, Howard Crowson a déclaré: « Vous étiez entièrement égoïste. Tu as gâché les dernières heures de la famille avec leur père.

«Au lieu de pouvoir se concentrer sur lui, ils ont dû penser à cette fraude. J’ai du mal à comprendre que le désespoir t’y ait conduit.

«Les gens désespérés envisagent rarement d’acheter un lit à 700 £. Cela ressemble plus à de la cupidité. Vous avez porté atteinte à la réputation des soignants dans ce pays.

