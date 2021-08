L’inflation alimentaire est-elle le résultat de politiques à courte vue ?

Selon les estimations gouvernementales de la production, la disponibilité ne semble pas être un problème car la production des principaux produits agricoles a augmenté depuis l’année dernière.

Par Shweta Saini, Sandip Das, Aishwarya Pothula & Vijay Bangari

Malgré les perturbations de Covid-19, les performances agricoles de l’Inde au cours de l’exercice 21 ont été impressionnantes, en termes de production globale, d’approvisionnement (en grande partie, de blé et de riz) et de croissance des exportations de produits agricoles et connexes. Pourtant, l’IPC a augmenté. Environ 30 à 40 % de l’inflation de l’IPC au cours des derniers mois est due aux pressions exercées par la catégorie des aliments et des boissons.

L’indice des prix des produits alimentaires à la consommation (CFPI), un sous-indice de l’IPC qui suit les mouvements des prix de détail de 10 sous-catégories d’aliments/articles alimentaires, a augmenté de 5,15 % (en glissement annuel) et d’environ 1 % (en glissement annuel) en juin 2021. La plus grande contribution à cela est venue des « huiles et graisses » (58 %), des « fruits » (16 %), des « légumes secs » (11 %), « de la viande et du poisson » (8%) et du lait (6 %).

Les pluies de mousson, un déterminant clé de la production agricole, étaient dans la fourchette «normale», avec un déficit d’environ 1% par rapport à la moyenne à longue période (LPA) de référence au 26 juillet (IMD). Selon les estimations gouvernementales de la production, la disponibilité ne semble pas être un problème car la production des principaux produits agricoles a augmenté depuis l’année dernière.

Dans l’ensemble, des pluies abondantes sont susceptibles d’encourager l’augmentation des superficies et, éventuellement, d’entraîner une production exceptionnelle la saison prochaine, réduisant ainsi les chances d’une nouvelle hausse des prix. L’IPC des légumineuses a fortement augmenté au cours des deux dernières années, malgré une production plus élevée selon les estimations du gouvernement. Qu’est-ce qui explique cette inflation ? Deux raisons plausibles sont : (i) une production plus faible et (ii) des stocks plus élevés.

Les acteurs du marché prévoient que la production réelle de légumineuses sera bien inférieure aux estimations officielles. Grâce à l’Essential Commodities Act (ECA) 2020, les commerçants privés, les importateurs, les meuniers et les agriculteurs retenaient des stocks pour les vendre à des prix rémunérateurs.

Pour atténuer la pression sur les prix, le gouvernement indonésien a supprimé les restrictions de quotas d’importation sur le moong, l’urad et le tur, le 15 mai, tandis que les droits sur ceux-ci sont restés inchangés. Il a signé des protocoles d’accord avec le Malawi et le Myanmar en juin, pour des importations annuelles de 50 000 tonnes de tur, 2,5 lakh tonne métrique d’urad et 1 lakh tonne métrique de tur ou de pois cajan, respectivement. Le gouvernement a également prolongé de cinq ans son protocole d’accord avec le Mozambique pour l’importation de tur (2 lakh tonnes par an).

Il a invoqué l’ECA et a proposé plusieurs directives : (i) le 18 juin, le ministère de la consommation a demandé aux États de déclarer leurs niveaux de stocks privés (avec les meuniers, les commerçants, les importateurs et les stockistes de légumineuses) pour évaluer la disponibilité en temps réel des légumineuses à travers le pays; (ii) le 2 juillet, il a imposé des limites de stock pour toutes les légumineuses sauf moong, jusqu’au 31 octobre ; et (iii) le 17 juillet, assouplissement des limites de détention dans une large mesure. Pour les grossistes, la limite de stock serait de 500 tonnes (pas plus de 200 tonnes d’une variété de légumineuses), tandis que les détaillants sont autorisés à 5 tonnes de légumineuses.

Pour les meuniers, les limites de stock correspondent aux six derniers mois de production ou à 50 % de la capacité installée annuelle, selon la valeur la plus élevée. Pour les importateurs, la limite de stock mentionnée dans la notification du 2 juillet a été supprimée dans les directives ultérieures du 17 juillet. L’imposition de limites de stock obligera les acteurs à décharger lentement leurs stocks sur le marché, modérant ainsi les pressions sur les prix. Le GoI a également demandé à la NAFED de commencer à vendre du chana à partir de ses stocks pour apporter un soulagement immédiat.

L’invocation soudaine de limites de stock va à l’encontre de l’ECA 2020, qui stipulait l’imposition de limites de stock uniquement en cas de guerre, de famine ou de calamités naturelles de nature grave, ou d’augmentation extraordinaire des prix. Cependant, aucun de ces événements n’était en jeu lorsque les restrictions ont été imposées. En mai, le prix de détail des légumineuses a connu une hausse bien inférieure (~6% pour le tur, contre le prix de détail moyen de juin 2020 à mai 2021). Les dispositions de l’ECA stipulaient un seuil de hausse des prix de 50 % ou plus par rapport aux niveaux des 12 mois précédents pour les denrées non périssables comme les légumineuses.

Les restrictions ad hoc créent un environnement d’incertitude qui affaiblira les sentiments commerciaux et nuira aux agriculteurs au cours de la prochaine saison kharif, les commerçants, les meuniers, etc., étant extrêmement prudents quant à l’achat de récolte, en prévision de la prolongation des limites de stock au-delà du 31 octobre. Il faut donc des politiques prévoyantes, globales, dynamiques mais stables.

Extraits d’un article publié récemment dans la première publication trimestrielle de l’APSI, Agri-Food Trends and Analytics Bulletin. Les auteurs font partie de l’équipe Politiques agricoles, durabilité et innovation (APSI) de l’ICRIER



Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.