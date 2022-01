L’inflation allemande monte en flèche à un rythme plus rapide que le Brexit en Grande-Bretagne – les prix des denrées alimentaires augmentent « 2 % de plus» | Monde | Des nouvelles

L’Office fédéral des statistiques d’Allemagne a estimé un taux d’inflation de 5,3% pour décembre 2021, selon les estimations de l’indice des prix à la consommation du pays. Cette estimation est de +0,5% en novembre 2021 et le taux d’inflation pour 2021 devrait s’établir à +3,1%. Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé que le pays ait connu depuis 1993.

Le Royaume-Uni a également connu des taux d’inflation élevés, mais il se situe actuellement à un niveau inférieur à celui de l’Allemagne.

Alors que les chiffres britanniques pour décembre 2021 n’ont pas encore été publiés, en novembre 2021, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 2% plus rapidement en Allemagne qu’au Royaume-Uni, selon l’économiste Julian Jessop.

Au cours de la même période, l’augmentation globale des prix en Allemagne était supérieure de 0,1% à celle du Royaume-Uni, suggère M. Jessop.

Le taux d’inflation des denrées alimentaires était de 4,5% en Allemagne en novembre, mais se situait à un niveau inférieur de 2,4% au Royaume-Uni.

C’est la première fois depuis la réunification de l’Allemagne que l’inflation dépasse la barre des 5%.

Mais les économistes ont averti qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que les taux d’inflation allemands ne baissent à nouveau.

S’adressant à l’agence de presse dpa, un porte-parole de l’Institut Leibniz de recherche économique a déclaré : « La forte augmentation des prix du gaz naturel ne devrait pas toucher les consommateurs avant le début de 2022 en raison de l’existence de contrats à long terme avec des de nombreux cas. »

Peter McCallum, stratège des taux bancaires à la Mizuho Bank, a déclaré à . : « Il y a toujours le sentiment que [eurozone] l’inflation pourrait surprendre à la hausse plus longtemps que prévu, les marchés doivent donc se positionner en pensant que la BCE pourrait capituler et agir plus tôt sur les taux. »

Les chambres de commerce britanniques ont averti que de nombreuses entreprises ont déclaré qu’elles manquaient de liquidités et, par conséquent, ont abandonné leurs plans d’investissement pour tenter de rester à flot pour la nouvelle année.

Selon Suren Thiru, responsable de l’économie de la BCC, cela est en partie une conséquence des entreprises aux prises avec les « vents contraires croissants » de l’inflation.

Mais la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne ont toutes deux déclaré s’attendre à une baisse de l’inflation en 2022.

La Banque d’Angleterre a déclaré: « Nous nous attendons à ce que le taux d’inflation baisse assez rapidement à partir du second semestre 2022, à la fin de l’effet de ces facteurs temporaires. Et nous nous attendons à ce qu’il continue de baisser en 2023.

« Mais même si le taux d’inflation va ralentir, les prix de certaines choses peuvent rester à un niveau élevé par rapport au passé. »

Il estime que le taux d’inflation atteindra environ 6% d’ici le printemps 2022 avant de retomber à environ 2%.

La Banque d’Angleterre a ajouté: « Nous savons que certaines personnes craignent un retour aux taux d’inflation élevés que le Royaume-Uni a connus dans les années 1970. Mais nous sommes convaincus que l’inflation ne s’approchera pas de ces niveaux cette fois.

« Nous prévoyons que l’inflation restera élevée au cours de l’année à venir, puis commencera à retomber vers 2%. »