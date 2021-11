L’inflation annuelle nette de l’ETH est désormais inférieure à 1%, la Fondation Ethereum vendant de l’éther

Depuis la mise en œuvre d’EIP-1559, près de 860 000 ETH d’une valeur de 3,2 milliards de dollars ont été brûlés, ce qui représente environ 40 % des ETH émis au cours de cette période.

L’émission nette quotidienne d’ETH est maintenant tombée en dessous de zéro en 10 jours, ce qui rend l’actif crypto déflationniste. Cela a maintenant considérablement réduit le taux d’inflation annuel net attendu de l’ETH. Selon Coin Metrics, sur la base de la moyenne mobile sur 30 jours, l’inflation annuelle nette de l’ETH est désormais inférieure à 1%.

Ceci malgré le fait que le nombre de transactions mettant en œuvre des frais de type EIP-1559 est toujours d’environ 60%.

L’offre totale de Bitcoin emballé (WBTC) sur Ethereum est également passée à 235 000, représentant plus de 1% de l’offre totale de bitcoins. Le fait que 90 % de toutes les tailles de transfert moyennes pour le WBTC aient été supérieures à 1 000 $ suggère probablement que le WBTC est principalement utilisé sur Ethereum dans les protocoles DeFi pour le commerce et d’autres activités financières.

Au milieu de cela, Ether a également atteint un nouveau record historique cette semaine à 4 870 $, en hausse de 550% depuis le début de l’année. Au moment de la rédaction, l’ETH se négociait à 4 550 $.

Alors qu’Ether atteignait de nouveaux sommets, la Fondation Ethereum, une organisation à but non lucratif soutenant le développement de la deuxième plus grande crypto-monnaie et de ses développeurs, a déplacé son ETH vers l’échange de crypto-monnaie avec l’intention de les vendre.

Les données en chaîne montrent que le développeur d’Ethereum a envoyé 20 000 ETH d’une valeur d’environ 95 millions de dollars à Kraken.

Dans le passé également, la Fondation Ethereum a vendu sa réserve d’Ether pour apporter un soutien financier à l’écosystème.

Tout le monde aussi heureux, gros et complaisant que des cochons de lait. Inaperçu alors qu’ils tètent la tétine des alts – la Fondation Ethereum a expédié 90 mm à Kraken pour la vente et la baleine Bitfinex a réclamé 2 milliards de dollars de marge ETH, très probablement avec l’intention de quitter tranquillement la scène à gauche. pic.twitter.com/90Wya8bhXm – lumière (@lightcrypto) 12 novembre 2021

Avec la flambée des prix de l’éther et la reprise de l’activité sur la chaîne, les frais de gaz ETH augmentent également. Au cours de la semaine dernière, les frais de transaction Ethereum étaient en moyenne de 50 $, avec une médiane de 26 $. Au moment de la rédaction, les frais moyens sont toujours supérieurs à 50 $.

Les adresses actives quotidiennes ont quant à elles atteint en moyenne 650 000 $ au cours de la semaine dernière, le niveau le plus élevé depuis août de cette année. L’activité NFT, cependant, n’est actuellement pas le principal facteur à l’origine de la hausse des frais d’essence, car les transferts ERC-721 quotidiens se sont élevés en moyenne à 67 000 $ au cours de la semaine dernière, contre un pic de 200 000 $ par jour début septembre.

« Une activité qui pourrait être moins sensible aux coûts, comme le trading, est probablement le principal facteur contribuant à l’augmentation des frais », a noté Coin Metrics.

Bien que l’utilisation élevée du réseau signifie qu’il existe une forte demande d’espace de bloc Ethereum de la part des utilisateurs, cela limite également l’évolutivité de la couche 1 Ethereum, en faisant payer les petits utilisateurs.

Cette semaine, cependant, la solution L2 Optimism a publié l’une de ses plus grandes mises à niveau pour améliorer l’expérience des développeurs en s’appuyant sur la couche 2. Avec cela, Optimism offre actuellement l’expérience la moins chère à un coût de transfert ETH de 0,01 $, selon Cryptofees.

Ethereum/USD ETHUSD

4 582,6559-$127,40-2,78 %

Volume 19,66 bVariation -127,40$Ouverture 4 582,6559$ Circulation 118,31 mMarket Cap 542,18 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.