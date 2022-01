L’inflation atteint le record de 5% dans 19 pays utilisant l’euro

La hausse a été menée par une flambée des prix de l’énergie, selon les chiffres publiés vendredi par l’office statistique de l’Union européenne.

Les prix à la consommation dans les 19 pays qui utilisent l’euro ont atteint un niveau record de 5 % en décembre par rapport à l’année précédente.

L’inflation est désormais au plus haut niveau de la zone euro depuis le début de la tenue de registres en 1997 et a battu un record établi en novembre.

La flambée des prix aggrave les problèmes pour les décideurs de la Banque centrale européenne qui ont maintenu les taux d’intérêt à des niveaux ultra-bas pour stimuler l’économie au milieu de la pandémie mondiale.

