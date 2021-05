L’inflation augmente plus vite que prévu, selon l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers ⋆ .

L’économiste américain de haut niveau Larry Summers tire la sonnette d’alarme sur la hausse de l’inflation aux États-Unis, affirmant qu’elle s’accélère plus rapidement qu’il ne l’avait initialement prévu.

L’inflation est une menace de plus en plus préoccupante et plus importante alors que les prix à la consommation continuent d’augmenter, a déclaré lundi l’ancien directeur du Conseil économique national et secrétaire au Trésor Larry Summers à Axios. Il a également critiqué la politique de la Réserve fédérale, suggérant que sa décision de maintenir les taux d’intérêt bas pourrait nuire à l’économie.

«Les données pointent davantage vers une inflation plus élevée que ce à quoi je m’attendais, et plus tôt», a déclaré Summers à Axios. «Avec plus de signes d’inflation plus tôt que prévu.»

En février, Summers a averti que l’augmentation des dépenses gouvernementales déclencherait des «pressions inflationnistes» inédites depuis une génération, selon un éditorial du Washington Post. Summers a de nouveau mis en garde contre l’inflation plus tôt ce mois-ci, affirmant que la pénurie de main-d’œuvre américaine aggraverait encore l’inflation dans une interview avec Bloomberg.

«On devrait être plus préoccupé par l’inflation qu’il y a plusieurs mois», a déclaré Summers à Axios.

«Il y a de nombreuses raisons de penser que la demande augmentera considérablement et conduira à plus d’inflation», a-t-il poursuivi.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,2% entre mai 2020 et avril, la hausse de l’inflation la plus rapide depuis 2008, selon un rapport du ministère du Travail publié la semaine dernière. Les économistes s’attendaient à ce que l’augmentation atteigne 3,6%.

Plusieurs produits de base comme l’essence, l’acier et le cuivre ont augmenté de prix au cours des derniers mois. Le bois d’œuvre a grimpé à un prix record au début de mai, ce qui a fait grimper les coûts de la maison.

Les hauts responsables de la Réserve fédérale ont soutenu que l’inflation n’était pas un problème. L’inflation augmentera cette année, mais reviendra ensuite à des niveaux normaux peu de temps après, a déclaré le président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren, dans un discours prononcé le 5 mai.

La Fed a choisi de maintenir les taux d’intérêt très bas alors même que l’économie montrait des signes de reprise, a rapporté CNBC. Le président de la Fed, Jerome Powell, avait précédemment déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les taux augmentent à aucun moment cette année.

Selon le Shorenstein Center de la Harvard Kennedy School, des taux d’intérêt plus bas encouragent généralement les consommateurs à contracter davantage de prêts et à investir davantage, ce qui peut faire grimper l’inflation. Par le passé, la Fed a augmenté ses taux pour lutter contre l’inflation.

«Le rôle traditionnel de la Fed est de retirer le bol à punch avant que la fête ne se passe bien, non?» Summers a dit à Axios.

«Ils ont annoncé que leur nouvelle politique consiste à retirer le bol à punch seulement après avoir clairement vu un certain nombre de personnes titubant en état d’ébriété», a-t-il ajouté.

