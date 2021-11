L’inflation britannique atteint son plus haut niveau depuis près d’une décennie

Pour les propriétaires britanniques et ceux qui cherchent à emprunter, une hausse des taux avant Noël est la dernière chose qu’ils voudront, étant donné que tout le reste semble augmenter.

Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près d’une décennie en octobre dans un contexte de flambée des coûts de l’énergie, ont montré mercredi des chiffres officiels, une évolution qui a renforcé les attentes du marché selon lesquelles la Banque d’Angleterre augmentera les taux d’intérêt le mois prochain.

L’Office for National Statistics a déclaré que l’inflation s’était accélérée à 4,2% au cours des 12 mois précédant octobre, contre 3,1% le mois précédent.

L’augmentation plus importante que prévu a poussé l’inflation à son plus haut niveau depuis novembre 2011 et signifie que la plupart des gens subiront une baisse du niveau de vie à l’approche de Noël alors que les revenus des ménages s’étirent.

Étant donné que l’inflation atteint plus du double du taux cible de 2 % de la Banque d’Angleterre, la banque centrale est sous pression pour augmenter les taux d’intérêt afin d’essayer de freiner la flambée des prix en refroidissant l’économie.

On s’attendait généralement à ce qu’elle devienne la première banque centrale parmi les principaux pays industrialisés à relever les taux d’intérêt au début du mois, mais elle a retardé en raison d’un certain malaise quant aux perspectives de chômage.

Les chiffres de mardi montrant que le marché du travail britannique reste résilient, de nombreux analystes ont déclaré que les derniers chiffres de l’inflation donnaient aux responsables de la fixation des taux du comité de politique monétaire de la banque, ou MPC, des munitions supplémentaires pour relever modestement le taux de référence du plus bas record de 0,1%. à 0,2 pour cent.

« L’inflation de l’IPC s’éloignant de plus en plus de l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre, il y a maintenant encore plus de pression sur le MPC pour qu’il agisse pour freiner la croissance des prix lors de sa prochaine réunion de décembre », a déclaré l’économiste Ellie Henderson chez Investec.

Tout le monde ne pense pas qu’une hausse des taux est une bonne idée, surtout à un moment où la reprise économique britannique après la pandémie de coronavirus semble s’essouffler. Les sceptiques pensent qu’une hausse des taux ne fera pas grand-chose car une grande partie de l’augmentation de l’inflation est le résultat de facteurs temporaires liés au choc de la pandémie, tels que des pénuries d’approvisionnement, et par conséquent, l’inflation baissera vers le niveau de la banque. cible l’année prochaine.

Dans son communiqué mercredi, l’agence statistique a noté que les données d’inflation étaient influencées par les effets des blocages liés au coronavirus qui ont déclenché des « baisses spectaculaires » de certains prix l’année dernière.

Ces prix inhabituellement bas sont désormais le point de départ du calcul des hausses de prix sur 12 mois, provoquant des « distorsions » à court terme dans les chiffres. Ce sont des facteurs qui influent sur les niveaux d’inflation dans le monde.

La semaine dernière, les États-Unis ont enregistré un taux d’inflation annuel de 6,2 pour cent, son plus haut niveau en près de 31 ans. Les pays européens enregistrent également des pics similaires, mais jusqu’à présent, ni la Réserve fédérale américaine ni la Banque centrale européenne ne semblent être aussi proches que la Banque d’Angleterre pour envisager une augmentation des coûts d’emprunt.

« Avec les prix qui augmentent plus vite que le salaire, de nombreuses familles auront du mal à faire face au coût de la vie de base, sans parler des célébrations de Noël », a déclaré Frances O’Grady, secrétaire générale du Congrès des syndicats.