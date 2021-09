L’inflation britannique atteint son plus haut niveau en 9 ans grâce au rebond du programme de remises sur les restaurants

L’inflation britannique a atteint un sommet de plus de neuf ans le mois dernier après la plus forte hausse mensuelle du taux annuel depuis au moins 24 ans, en grande partie en raison d’un coup de pouce ponctuel reflétant le programme «Eat Out to Help Out» qui a fait baisser les repas au restaurant. prix l’année dernière.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,2% en termes annuels le mois dernier après une hausse de 2,0% en juillet, le taux le plus élevé depuis mars 2012, a indiqué l’Office for National Statistics.

La hausse de 1,2 point de pourcentage du taux d’inflation annuel en l’espace d’un mois a marqué la plus forte augmentation de ce type depuis le début des relevés détaillés en 1997.

Un sondage . auprès d’économistes avait indiqué une lecture de 2,9% pour août.

“Une grande partie de cette (augmentation) sera probablement temporaire, car les prix des restaurants et des cafés ont considérablement baissé l’année dernière en raison du programme” Manger pour aider “, tandis que les prix ont augmenté cette année”, a déclaré le statisticien de l’ONS Jonathan Athow.

La réaction initiale du marché aux données a été limitée.

En août 2020, le gouvernement a offert aux convives une remise de 50 % allant jusqu’à 10 livres (13,82 $) par personne sur les repas entre le lundi et le mercredi pour relancer l’économie et encourager les gens à dépenser à nouveau de l’argent après le verrouillage de la pandémie.

Les prix des restaurants ont représenté plus de la moitié de la hausse de 1,2 point de pourcentage de l’inflation globale le mois dernier.

Pourtant, la hausse plus forte que prévu de l’inflation sera remarquée par les décideurs de la Banque d’Angleterre qui se demandent s’il faut mettre fin rapidement au plan de relance lancé au plus fort de la pandémie de COVID-19 l’année dernière.

“Une inflation plus élevée soulèvera inévitablement des questions pour la Banque d’Angleterre sur le calendrier du resserrement de la politique monétaire et des hausses de taux d’intérêt pour contenir les risques inflationnistes à long terme”, a déclaré Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG UK.

“Cependant, tout resserrement risque désormais de faire échouer la reprise avant qu’elle n’ait une chance de s’installer, donc un retard jusqu’au milieu de l’année prochaine est probable.”