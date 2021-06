L’inflation britannique pourrait devenir un “risque sérieux”, prévient le ministre du Trésor

in

ritain est confronté à la possibilité que l’inflation devienne un «risque grave» à mesure que l’économie émerge de la pandémie, a averti un ministre du gouvernement.

Le secrétaire financier au Trésor, Jesse Norman, a déclaré que la hausse temporaire de l’inflation est due aux entreprises et aux secteurs qui augmentent les prix alors qu’ils cherchent à se remettre des blocages répétés de l’année dernière.

Mais il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il était possible que la tendance à la hausse des prix soit plus dommageable.

“Alors qu’une économie rebondit, et en particulier face à la distanciation sociale et à d’autres restrictions, il se peut que différents marchés et différentes entreprises trouvent des prix différents, il n’est donc pas impossible que vous puissiez obtenir une pression inflationniste temporaire”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il y a un risque que l’inflation soit un risque sérieux, et la raison pour laquelle nous avons mené ce genre de politiques économiques pendant 20 ans dans ce pays avec la Banque d’Angleterre indépendante est précisément pour que nous puissions surveiller et gérer l’inflation. des risques.”

Taux d’inflation au Royaume-Uni / PA Graphics

Cela vient après que les chiffres officiels plus tôt cette semaine aient montré que l’inflation avait dépassé l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre, atteignant 2,1% en mai contre 1,5% en avril.

Le propre économiste en chef de la Banque, Andy Haldane, et l’ancien gouverneur Lord Mervyn King ont rejoint la semaine dernière une liste croissante de poids lourds économiques pour mettre en garde contre la hausse des prix.

Mais jusqu’à présent, le gouverneur de la Banque, Andrew Bailey, a cherché à atténuer les craintes, soulignant que l’augmentation ne serait que temporaire.

Les marchés financiers ont également été effrayés après que la Réserve fédérale américaine a signalé que des hausses des taux d’intérêt interviendront en 2023 – plus tôt que prévu – en raison des prévisions d’une inflation nettement plus élevée cette année.

Tous les yeux seront rivés sur le point de vue de la Banque d’Angleterre sur l’inflation lorsqu’elle prendra sa dernière décision sur les taux jeudi prochain.

La Banque devrait maintenir les taux à 0,1%, mais sera à l’affût de tout signal indiquant quand elle pourrait commencer à réduire son programme d’assouplissement quantitatif (QE) massif.

M. Haldane était une voix isolée parmi les décideurs bancaires en votant le mois dernier pour réduire le programme QE de 895 milliards de livres sterling de 50 milliards de livres sterling à la lumière des perspectives de reprise du Royaume-Uni et des préoccupations d’inflation.