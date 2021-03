L’inflation, Covid soulèvent de nouvelles inquiétudes en matière de croissance; investissement, les demandes de consommation s’affaiblissent

Une reprise de la consommation observée au cours du trimestre de décembre – en grande partie due à la libération de la demande refoulée pendant les fêtes de fin d’année – ne s’est manifestement pas renforcée depuis; le cas échéant, la consommation est devenue plus faible ces derniers temps.

Au milieu des affirmations du gouvernement sur une reprise économique en forme de V, Corporate India ne semble pas encore avoir remonté ses chaussettes pour de nouveaux investissements, et une deuxième vague Covid-19 couplée à un pic de l’inflation sous-jacente pourrait prolonger la procrastination.

Une reprise de la consommation observée au cours du trimestre de décembre – en grande partie due à la libération de la demande refoulée pendant les fêtes de fin d’année – ne s’est manifestement pas renforcée depuis; le cas échéant, la consommation est devenue plus faible ces derniers temps. Les secteurs manufacturier et minier, tous deux à forte intensité d’emploi, ont montré des signes de nouvelle faiblesse alors même que les MPME et le secteur informel, également de grands créateurs d’emplois, restent dans le marasme.

Ainsi, même si le gouvernement central parvient à doubler ses dépenses budgétaires au cours du trimestre en cours (T4) par rapport au niveau d’il y a un an pour atteindre l’estimation révisée des dépenses pour l’exercice 21, le produit intérieur brut (PIB) pourrait se contracter au cours du trimestre de mars à un taux plus élevé que les 1,1% estimés dans la deuxième estimation anticipée publiée récemment par l’Office national de la statistique.

Tout cela signifie qu’une base très favorable pourrait s’avérer être la seule poussée prédominante vers le PIB au T1 et au T2 de l’exercice suivant, avec peu de soutien provenant d’une activité économique accrue. La forme en V est perturbée, c’est sûr.

Les inquiétudes liées à la croissance seraient aggravées par la probabilité que RBI soit obligée de repenser sa position accommodante, compte tenu des taux d’inflation de gros et de détail. L’inflation «de base», qui reflète un mouvement haussier plus soutenu et généralisé des prix, a bondi ces derniers mois.

Les investissements et les demandes de consommation continuent de grésiller. Selon l’indice de la production industrielle, la production de biens d’équipement a chuté de 9,6% en janvier, reflétant que les grandes entreprises ayant le potentiel d’investir et de donner l’élan indispensable à la création d’actifs fixes dans l’économie, n’ont pas encore franchi le pas. Tout aussi déconcertant est la contraction annuelle de 6,8% du volume de production même de biens de consommation non durables en janvier; il est clair que la classe moyenne inférieure et les pauvres hésitent à dépenser même pour l’essentiel. La production industrielle globale s’est contractée en janvier de 1,6% contre une hausse de 1,6% en décembre.

Alors que les deuxième et troisième vagues Covid reculent dans de nombreux pays, l’Inde semble entrer dans une deuxième vague, a écrit Saugata Bhattacharya, économiste en chef chez Axis Bank. Le pays a signalé lundi 26 291 nouveaux cas, le pic quotidien le plus élevé de 2021. Pire, alors que le nombre de cas augmente dans de nombreux États, la flambée au Maharashtra (elle a contribué à plus de 60% des nouveaux cas ces derniers jours), le État le plus industrialisé, est plus inquiétant pour l’économie. La deuxième vague dans l’état semble être beaucoup plus raide que la première vague.

L’inflation a connu une hausse généralisée en février. L’inflation au détail a atteint 5,03% en février, après un creux de 16 mois à 4,06% le mois précédent. L’inflation des prix de gros a également atteint un sommet de 27 mois à 4,17% en février. Ce qui pourrait ajouter aux pressions inflationnistes, c’est la hausse des prix du pétrole: le Brent a atteint 70 dollars le baril lundi, alors que les données montraient que la reprise économique en Chine s’était accélérée au début de 2021.

Une hausse soutenue des prix du pétrole pourrait également avoir des conséquences fiscales importantes, car le Centre pourrait dans ce cas devoir réduire les taxes sur les carburants automobiles, un élément important de ses recettes. La Bank of America estime qu’une réduction de 5 Rs par litre des taxes sur l’essence et le diesel pour alléger la pression sur les consommateurs pourrait creuser de 30 points de base le déficit budgétaire du Centre pour l’exercice 22, passant du niveau estimé à 7,5% du PIB. La taxe de 5 Rs le litre pourrait réduire les revenus du Centre provenant de divers prélèvements spécifiques sur les carburants automobiles d’environ Rs 71 760 crore, a-t-il ajouté.

Alors qu’une poussée de l’inflation de la vente au détail de produits alimentaires était conforme aux attentes, l’inflation sous-jacente (IPC hors produits alimentaires, boissons et carburant) a surpris à la hausse en passant à 6% en février après 5,5% en janvier. Non seulement les prix élevés du pétrole, qui peuvent potentiellement gonfler les coûts de transport, mais aussi des articles discrétionnaires tels que les vêtements et les dépenses liées à la santé ont ajouté à l’élan séquentiel de l’inflation de base de l’IPC.

«Dans l’ensemble, l’inflation sous-jacente se redresse, et la croissance sera séquentiellement plus faible au premier trimestre après une normalisation rapide au second semestre 2020, mais reste sur une trajectoire de reprise», ont déclaré les analystes de Nomura. Pourtant, lors de sa prochaine réunion politique le 7 avril, la RBI maintiendra probablement tous les taux directeurs et sa position accommodante inchangés, ont-ils ajouté.

La demande de matières premières connaît une poussée à mesure que les entreprises passent par la «phase de réinitialisation». Cela devrait gonfler les coûts des intrants de India Inc et pourrait peser sur sa rentabilité.

Selon le PMI manufacturier, l’inflation des coûts des intrants a atteint un sommet de 32 mois en février en raison de la croissance des flux de commandes et l’inventaire des intrants a également enregistré une hausse record. Même l’inflation des coûts des intrants dans le PMI des services a atteint son plus haut niveau en huit ans en février.