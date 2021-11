L’inflation dans la zone euro atteint son plus haut niveau en 13 ans, progressant de 4,1% en octobre

17/11/2021

Agir à 10h51 CET

PE

Le taux d’inflation annuel de la zone euro se situait en octobre à 4,1 pour cent, sept dixièmes au-dessus de la hausse observée en septembre, qui représente la plus forte hausse des prix dans la zone euro depuis juillet 2008, comme l’a confirmé l’office statistique communautaire, Eurostat.

En revanche, dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), le taux d’inflation interannuel en octobre s’est élevé à 4,4%, comparé à la hausse des prix de 3,6% enregistrée en septembre. C’est aussi dIl s’agit de la plus forte hausse des prix dans les Vingt-sept depuis juillet 2008.

Selon les données d’Eurostat, le fort rebond des prix de la zone euro en octobre était dû à une hausse de 23,7% en glissement annuel de l’énergie, contre 17,6% en septembre, tandis que les produits frais ont augmenté de 1,4%, en deçà de la hausse de 2,6%. le mois précédent.

À son tour, prix industriels hors énergie ils ont augmenté d’un dixième de moins en octobre qu’en septembre, en hausse de 2% sur un an, tandis que les services sont devenus plus chers de 2,1%, soit quatre dixièmes de plus.

En excluant du calcul l’impact de l’énergie, le taux d’inflation annuel de la zone euro est passé à 2% contre 1,9% le mois précédent, tout en laissant de côté l’effet des prix des produits frais, de l’alcool et du tabac, le taux d’inflation sous-jacente est passé à 2% contre 1,9% le mois précédent.

Il s’agit de la lecture la plus élevée du taux d’inflation sous-jacente de la zone euro depuis décembre 2002.

Parmi les pays de l’UE, les plus fortes hausses de prix en glissement annuel ont eu lieu en octobre Lituanie (8,2 %), Estonie (6,8 %) et Hongrie (6,6 %), tandis que les augmentations les plus modérées ont été enregistrées à Malte (1,4 %) et au Portugal (1,8 %).

Dans le cas d Espagne, le taux d’inflation harmonisé s’est établi à 5,4% en octobre, ce qui implique un écart de prix défavorable par rapport à la zone euro de 1,3 point de pourcentage, contre six dixièmes en septembre.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro en octobre était légèrement inférieur à celui du Royaume-Uni, où les prix ont augmenté de 4,2 %, leur plus fort rebond en glissement annuel depuis 2011, et toujours loin de la hausse de 6,2% enregistrée aux États-Unis, où l’inflation est au plus haut depuis fin 2008.

La dernière fois que les prix ont augmenté dans la zone euro avec une intensité similaire à l’actuelle, en juillet 2008, le prix du baril de Brent était d’environ 150 dollars, contre 82 dollars aujourd’hui, et une Banque centrale européenne (BCE) dirigée alors par Jean-Claude Trichet a accepté de répondre à la hausse des prix de 4,1 pour cent en augmentant les taux d’un quart de point à 4,25 pour cent.

Contrairement à ce qui s’est passé alors, la présidente actuelle de la BCE, Christine Lagarde, a fait des efforts répétés ces dernières semaines pour réduire les attentes du marché concernant une hausse des taux d’intérêt dans la zone euro tout au long de 2022.

Ce lundi, le président de la BCE a insisté devant le Parlement européen sur le fait que les conditions d’une hausse des taux d’intérêt ne seront pas réunies en 2022, malgré le fait que l’inflation baissera plus lentement que prévu et pourrait même rester à des niveaux élevés. si les prix de l’énergie continuent d’augmenter et les problèmes de chaîne d’approvisionnement « persistent ».

» Adopter une approche plus étroite ferait plus de mal que de bien » ont souligné les Français, pour qui, « malgré la hausse de l’inflation, les perspectives d’inflation à moyen terme restent faibles » et suggèrent que la hausse des prix sera inférieure au nouvel objectif « symétrique » de 2% à moyen terme. .