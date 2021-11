L’inflation de la zone euro a augmenté en novembre à 4,9%

30/11/2021 à 11:46 CET

La Taux de inflation en glissement annuel dans la zone euro a augmenté de huit dixièmes en novembre, jusqu’à 4,9%, poussé par un augmenter en prix de l’énergie 27,4%, selon la première estimation publiée ce mardi par l’agence statistique communautaire Eurostat.

Ainsi, parmi les composantes de l’indice des prix à la consommation, l’énergie a enregistré le taux d’inflation le plus élevé en novembre, 3,7 points au-dessus des 23,7% enregistrés en octobre, tandis que dans les services passe de 2,1% à 2,7%.

Les prix des biens industriels hors énergie ont augmenté de 2,4 %, contre 2 % en octobre ; et celles de l’alimentation, de l’alcool et du tabac 2,2%, contre 1,9% auparavant.

Le taux d’inflation sous-jacente, qui exclut l’effet des prix de l’énergie et des aliments frais car ils sont les plus volatils, a également augmenté de cinq dixièmes, à 2,6 % en novembre.

Parmi les pays de l’euro, La Lituanie avait le taux d’inflation le plus élevé (9,3%)suivie par l’Estonie (8,4%), la Lettonie (7,4%) et la Belgique (7,1%). Les plus faibles ont été enregistrées à Malte (2,3 %) et au Portugal (2,7 %).