L’inflation de l’IPC atteint un plus bas de 4 mois à 5,30% en août

Il est important de noter que l’inflation sous-jacente (hors alimentation et carburant) est tombée à 5,5% en août contre 5,7% en juillet, selon l’Icra.

L’inflation des prix de détail est tombée à un plus bas de quatre mois à 5,30% en août, après être restée dans la fourchette cible de la banque centrale (2-6%) pour un deuxième mois consécutif, alors que l’inflation alimentaire s’est encore modérée et que l’effet de base est resté favorable, selon les données officielles publiées. le lundi.

La baisse atténuera probablement la pression sur la banque centrale pour une normalisation précoce de la liquidité calibrée, et sa position accommodante pourrait se poursuivre plus longtemps, malgré les vents contraires externes. Les prix mondiaux des matières premières, en particulier du pétrole, sont à la hausse et la Réserve fédérale américaine a signalé son intention de commencer à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois plus tard cette année.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré le mois dernier que l’économie n’avait pas encore atteint le niveau où le soutien des liquidités pourrait être annulé par la Reserve Bank of India (RBI). Bien entendu, tout en conservant le taux repo la semaine dernière, la RBI a relevé ses prévisions d’inflation.

L’inflation des produits alimentaires, qui représentent environ la moitié du panier d’inflation, est tombée à 3,11% en août contre 3,96% le mois précédent, s’avérant être la principale raison de la dernière baisse. En fait, la baisse de l’inflation globale a été généralisée, à l’exception de la pression sur les prix dans les segments du carburant, des transports, de l’habillement-chaussures et de la santé. L’inflation des carburants et des véhicules légers en août a atteint 12,95 % contre 12,38 % le mois précédent. Sans surprise, l’inflation des transports et des communications est également restée élevée à 10,24% le mois dernier.

Dans la déclaration de politique monétaire du mois dernier, la banque centrale a déclaré que la reprise de la mousson du sud-ouest et la reprise des semis kharif, tamponnés par des stocks alimentaires adéquats, devraient aider à contenir les pressions sur les prix des céréales dans les mois à venir.

Néanmoins, l’inflation pourrait rester proche de la bande de tolérance supérieure jusqu’au deuxième trimestre, mais ces pressions devraient s’atténuer au troisième trimestre en raison des arrivées des récoltes kharif et à mesure que les mesures du côté de l’offre prendront effet, a-t-il déclaré. « Compte tenu de tous ces facteurs, l’inflation de l’IPC est désormais projetée à 5,7 % en 2021-2022 : 5,9 % au deuxième trimestre ; 5,3 % au T3 ; et 5,8 % au quatrième trimestre de 2021-2022, avec des risques globalement équilibrés. L’inflation de l’IPC pour le premier trimestre 2022-2023 est projetée à 5,1% », selon le communiqué du MPC.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que la baisse séquentielle du titre et de l’inflation sous-jacente en août “apaisera probablement le malaise dans le ton du prochain examen de la politique, ainsi que dans les minutes ultérieures des membres du MPC”. De plus, les craintes d’une normalisation immédiate de la politique ont été éteintes, la croissance du PIB du premier trimestre de l’exercice 22 étant légèrement inférieure aux prévisions du MPC de 21,4%. “La position et le taux directeur devraient rester inchangés jusqu’à ce que le renforcement de la demande intérieure remplace les contraintes du côté de l’offre en tant que principal moteur des pressions inflationnistes”, a déclaré Nayar.

L’économiste principal de India Ratings, Sunil Kumar Sinha, s’attend à ce que la baisse de l’inflation se poursuive au moins jusqu’en novembre en raison de l’effet de base. Au cours du trimestre de décembre, a-t-il déclaré, il pourrait baisser pour se rapprocher du niveau cible de 4% de la RBI, avant de remonter progressivement au dernier trimestre de l’exercice 22.