L’inflation de l’IPC reste au-dessus de la zone de confort du RBI

Dans un mouvement qui pourrait peser sur les rendements sur l’ensemble de la courbe, la RBI a fixé la semaine dernière un coupon de 6,10 % pour la nouvelle vente d’obligations à 10 ans, supérieur à celui de 5,85 % pour l’indice de référence actuel, après avoir essayé pendant des mois de le limiter à 6%.

L’inflation des prix de détail a chuté de manière inattendue en juin à 6,26% par rapport à un sommet de six mois de 6,30% en mai, mais est toujours restée au-dessus du niveau de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI) pour un deuxième mois consécutif, car la pression sur les prix reste élevée dans les aliments et segments de carburant.

Avec des prix mondiaux des matières premières, en particulier du pétrole, à la hausse et la Réserve fédérale américaine signalant son intention de relever les taux d’intérêt plus tard cette année, la RBI fait face à des choix difficiles dans sa tentative de soutenir la croissance si l’inflation reste stable, malgré sa volonté de rester accommodant.

Alors que le comité de politique monétaire devrait conserver les taux directeurs lors de sa prochaine réunion en août, certains analystes s’attendent à un début de normalisation de la politique au cours du trimestre de décembre. Le MPC pourrait également revoir à la hausse ses prévisions d’inflation pour le trimestre de septembre de 5,4%, même si les contraintes d’approvisionnement semblent s’atténuer, alors que la deuxième vague de Covid s’atténue et que les restrictions de verrouillage se relâchent.

Les dernières données ont montré que l’inflation alimentaire a grimpé à 5,15% en juin, contre 5,01% le mois précédent, tandis que l’inflation des carburants et des véhicules légers s’est accélérée à 12,68% contre 11,86%, les prix de l’essence et du diesel restant élevés. Il est important de noter que l’inflation sous-jacente n’a baissé que marginalement à 6,2 % en juin contre 6,4 % le mois précédent.

Déjà, dans la déclaration de politique monétaire du mois dernier, la banque centrale a averti que la trajectoire ascendante des prix internationaux des matières premières, ainsi que les coûts de logistique, posent des risques à la hausse pour les perspectives d’inflation. Il a projeté l’inflation de l’IPC à 5,1 % au cours de l’EX22 – 5,2 % au premier trimestre ; 5,4% au T2 ; 4,7% au T3 ; et 5,3 % au quatrième trimestre – avec des risques globalement équilibrés.

Il avait également suggéré que les droits d’accise, les taxes et les taxes imposés par le Centre et les États « doivent être ajustés de manière coordonnée pour contenir les pressions sur les coûts des intrants émanant des prix de l’essence et du diesel ».

L’inflation élevée du WPI (elle avait atteint 12,94% en mai, le plus élevé de la série actuelle avec l’année de base 2011-12) pourrait se répercuter sur le niveau de détail. Cependant, étant donné l’état de la demande battue, certains analystes estiment que cette transmission peut ne pas être substantielle, voire entièrement atténuée.

L’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, a déclaré: “Nous nous attendons à ce que les prévisions d’inflation soient révisées à la hausse lors du prochain examen du MPC, dans un contexte de statu quo sur les taux et la position, bien qu’avec un ton sous-jacent de malaise dans le commentaire. Selon nous, le bras de fer entre le soutien à la reprise naissante et incomplète de la croissance et la préservation de l’ancrage des anticipations inflationnistes se poursuivra. »

Ce qui ajoute également aux inquiétudes des décideurs, c’est le retour de l’inflation des produits alimentaires au détail. Il s’est élargi à 5,15 % en juin contre 5,01 % en mai et à seulement 1,96 % en avril. Le conseiller économique en chef KV Subramanian a exprimé la semaine dernière sa préoccupation face à la pression élevée sur les prix des articles alimentaires et a souligné que l’année dernière, la forte inflation alimentaire était causée par des facteurs du côté de l’offre à la suite d’un verrouillage panindien induit par Covid.

L’inflation dans les transports et communications et la santé s’est modérée par rapport aux niveaux de mai mais est restée élevée à 11,56 % et 7,71 %, respectivement, en juin.

Sujan Hajra, économiste en chef chez Anand Rathi Securities, a déclaré : « Pour la RBI, la croissance restera toujours l’objectif principal. Le fait est qu’il y a encore une quantité importante de destruction de la demande et qu’il y a une quantité importante de capacité excédentaire, en particulier dans le secteur manufacturier. »