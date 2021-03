L’inflation de l’IPM s’élève à 4,17 pc en février sur les produits alimentaires et les carburants plus chers

L’inflation au détail, basée sur l’indice des prix à la consommation, était de 5,03 pour cent en février, selon les données publiées la semaine dernière.

L’inflation fondée sur les prix de gros a augmenté pour le deuxième mois consécutif en février à 4,17 pour cent, alors que les prix des aliments, des carburants et de l’électricité ont grimpé.

L’inflation WPI était de 2,03 pour cent en janvier et de 2,26 pour cent en février de l’année dernière.

Après avoir connu des mois de ralentissement des prix, les produits alimentaires ont connu en février une inflation de 1,36 pour cent. En janvier, il était de (-) 2,80 pour cent.

Dans les légumes, le taux de hausse des prix a été de (-) 2,90 pour cent en février, contre (-) 20,82 pour cent en janvier.

L’inflation des légumineuses était de 10,25 pour cent en février, alors qu’elle était de 9,48 pour cent, et de 0,58 pour cent dans le panier de carburant et d’électricité.

La RBI dans sa politique monétaire le mois dernier a maintenu les taux d’intérêt inchangés pour la quatrième réunion consécutive et a déclaré que les perspectives d’inflation à court terme étaient devenues favorables.

