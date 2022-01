L’inflation des engrais contribue à la hausse des prix des denrées alimentaires

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Les prix des denrées alimentaires devraient augmenter d’ici 2022, et l’un des principaux facteurs est la hausse du prix des engrais. L’American Farm Bureau Federation a déclaré que le coût de tous les nutriments avait considérablement augmenté au cours de l’année dernière : l’ammoniac a augmenté de plus de 210 % ; l’azote liquide a augmenté de plus de 159 % ; l’urée est en hausse de 155% ; MAP a augmenté de 125 % ; Le DAP a augmenté de plus de 100 % et la potasse a dépassé les 134 %. Cela n’inclut pas le coût croissant du transport.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

En raison de la demande mondiale croissante, les États-Unis exportent 44% de tous les engrais fabriqués dans le pays. Six cultures spécifiques génèrent les deux tiers de la demande d’engrais : le maïs (16 %), le blé (15 %), le riz (14 %), les légumes (9 %), les fruits (7 %) et le soja (5 %). Aux États-Unis, le maïs nécessite 49% de tous les engrais, le blé représentant 11% et le soja 10%.

L’American Farm Bureau Federation s’attend à ce que la demande et les prix restent élevés jusqu’au printemps. En conséquence, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers des cultures qui nécessitent moins de fertilisation. Les prix de ces nutriments sont si élevés que de nombreux agriculteurs auront la chance d’atteindre le seuil de rentabilité. Comme toujours, ces coûts seront répercutés sur le consommateur. Attendez-vous à ce que les aliments, en particulier ceux nécessitant un niveau de fertilisation plus élevé, augmentent au cours de la nouvelle année.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com

Lien source