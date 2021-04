L’inflation des prix à la consommation s’accélère rapidement ⋆ .

de Birch Gold Group:

En septembre 2020, nous avions rendu compte de l’incapacité du président de la Fed, Jerome Powell, à voir une inflation «cachée» compensée dans l’énergie qui camouflait la hausse de l’inflation globale.

Cette compensation d’inflation «cachée» a maintenant disparu et l’inflation semble se réchauffer rapidement. Tout le monde peut le voir.

Robert Wenzel a écrit que l’inflation des prix est en train de monter, et dans sa deuxième mise à jour, il a mis en lumière les prix de l’essence:

L’indice de l’essence a continué d’augmenter, augmentant de 9,1% en mars. Au cours des 12 derniers mois, les prix de l’essence ont augmenté de 22%.

C’est une assez grosse différence. Voir par vous-même! Il ne vous reste plus qu’à vous rendre à la station-service. Vous pouvez également consulter le tableau des prix moyens nationaux du gaz AAA:

Voici un bref résumé du rapport sur l’IPC:

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% par rapport au mois précédent, mais de 2,6% par rapport à la même période il y a un an. Le gain d’une année à l’autre est le le plus élevé depuis août 2018 et était bien au-dessus le 1,7% enregistré en février. L’indice a été projeté à hausse de 0,5% sur une base mensuelle et 2,5% à partir de mars 2020, selon les estimations de Dow Jones. [emphasis added]

Seulement 0,5% d’inflation par mois? C’est 6% par an. Les épargnants pour la retraite en prennent note: à 6% d’inflation annuelle, le dollar aujourd’hui épargné perd environ la moitié de sa valeur en 10 ans.

Chez TheStreet, Mike Shedlock dit que l’inflation est endémique et évidente. Pourquoi la Fed ne peut-elle pas le voir? Wolf Richter montre comment le pic d’inflation serait deux fois plus grave si les prix des maisons et les prix des biens durables étaient correctement mesurés.

Même Steve Hanke, un économiste réputé de Johns Hopkins, avait quelque chose à dire sur Twitter sur l’incapacité apparente du président de la Réserve fédérale Powell à reconnaître la hausse spectaculaire de l’inflation qui prenait déjà forme:

Les prix à la production aux États-Unis montent en flèche – en mars, la plus forte hausse de l’IPP en glissement annuel a été enregistrée en 9,5 ans. Pourtant, le président de la Fed Powell a toujours la tête dans le sable. Il est du genre «ne voyez pas d’inflation, n’entendez pas d’inflation, ne parlez pas d’inflation». Https://t.co/ugzvr5dIfa – Steve Hanke (@steve_hanke) 13 avril 2021

Vous pouvez également voir l’augmentation massive de l’inflation des prix de l’énergie par vous-même grâce au Bureau of Labor and Statistics:

