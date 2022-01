L’inflation des prix de détail atteint 5,59 pc en décembre (données du gouvernement)

L’inflation des prix à la consommation basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) était de 4,91 % en novembre 2021 et de 4,59 % en décembre 2020.

L’inflation des prix de détail a atteint 5,59 % en décembre, principalement en raison d’une hausse des prix des produits alimentaires, ont montré lundi les données du gouvernement.

Selon les données publiées par l’Office national des statistiques (NSO), l’inflation alimentaire a atteint 4,05 pour cent en décembre de cet exercice, contre 1,87 pour cent le mois précédent.

La Banque de réserve, qui tient principalement compte de l’inflation des prix de détail lors de l’élaboration de sa politique monétaire bimensuelle, s’attend à ce que l’impression de l’inflation soit un peu plus élevée pendant le reste de l’année, les effets de base devenant défavorables.

Selon la RBI, on s’attend à ce que l’inflation globale atteigne un pic au quatrième trimestre de l’exercice en cours et ralentisse par la suite.

