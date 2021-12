L’inflation des salaires pourrait choquer le monde en 2022

par John Rubino, effondrement du dollar :

Paris pendant la Grande Dépression était plein de chômeurs – et apparemment c’était génial.

D’après l’histoire, la Ville Lumière vers 1934 offrait peu de bons emplois et peu de mobilité ascendante – ce qui est à peu près la définition d’une Dépression capitale – de sorte qu’une grande partie de la population a abandonné et, soulagée de la nécessité de lutter, simplement vécu dans l’instant. Ils s’attardaient dans les cafés à débattre de politique et de philosophie et exerçaient leurs divers arts pour eux-mêmes plutôt que pour un public. Et beaucoup se sont retrouvés à l’aimer. Comme l’écrivain américain Henry Miller a décrit ses années parisiennes : « Je n’ai pas d’argent, pas de ressources, pas d’espoir. Je suis l’homme le plus heureux du monde.

Avance rapide jusqu’en 2020. Pour des millions de jeunes dans le monde, le travail s’est avéré pire qu’inutile. La plupart des emplois disponibles payaient des salaires de subsistance en échange d’une répétition sans fin et de peu d’espoir de promotion. La perspective d’une vie entière à attendre à des tables ou à s’asseoir dans une cabine d’entreprise était aussi destructrice d’âme qu’inévitable.

Puis est arrivée la pandémie, au cours de laquelle les gouvernements – ne comprenant pas le génie qu’ils laissaient sortir de la bouteille – ont dit à des millions de Millennials de rester chez eux pendant une année entière. Un grand nombre de jeunes dans la vingtaine vivent maintenant avec leurs parents ou avec des colocataires partageant les mêmes idées, travaillent sporadiquement pour couvrir leurs dépenses de base minimales – puis font ce qu’ils veulent. La vie est devenue une version moderne d’un café parisien, sans espoir du point de vue de la carrière mais peu stressante et souvent très amusante.

Alors que la pandémie se termine, les entreprises rappellent leurs anciens drones et un nombre choquant dit « non merci ». Les travaux ne sont pas pourvus, les commandes non expédiées et les clients insatisfaits. Pour un examen plus détaillé de cette tendance, voir Bloomberg Pourquoi les gens quittent leur emploi et protestent contre la vie professionnelle des États-Unis à la Chine. Et pour une prise plus effrayante, voir The Great Worker Shortage Is Causing Basic Services To Really Break Down All Across America de Michael Snyder.

C’est mondial cette fois

Les jeunes quittant le marché du travail sont en fait un thème récurrent, rimant comme avec les hippies des années 60 et les fainéants des années 90. La différence cette fois, c’est que c’est global. Comme le titre de l’article de Bloomberg ci-dessus l’indique, les jeunes travailleurs se retirent partout, ce qui signifie que beaucoup plus de personnes ont quitté l’économie que lors des épisodes précédents.

Cela nous amène au point financier de l’histoire, à savoir que les employeurs vont devoir payer, dans de nombreux cas waaayyy, pour remettre les hamsters sur leurs roues.

Notez deux choses sur le tableau suivant. Premièrement, les travailleurs ont été royalement foutus au cours de la dernière décennie, alors que les 1% se sont régalés de la hausse des prix des actions, des obligations et de l’immobilier tout en réduisant le salaire de leurs employés. D’où la réticence de ces mêmes ouvriers à aider leurs anciens patrons en revenant. Deuxièmement, la récente augmentation des salaires n’est pas près de réparer une décennie de prédation par les entreprises.

Alors oui, certaines parties de la flambée d’inflation actuelle sont « transitoires », y compris les effets de base et les prix de certains produits de base. Mais la hausse des salaires pourrait avoir des jambes suffisamment longues pour maintenir l’inflation globale élevée pendant des années. Si tel est le cas, la Fed subira une pression croissante pour augmenter les taux d’intérêt pour de vrai au lieu de simplement promettre d’agir un jour.

