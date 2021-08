L’inflation d’Ethereum baisse pour cette raison

Ethereum reste à l’honneur. Il a été rapporté que le taux d’émission quotidien d’Ethereum est tombé en dessous de celui de Bitcoin pour la première fois cette semaine, selon un chercheur de blockchain.

Comme le note la publication en ligne, le Daily Hodl note, Lucas Outumuro, responsable de la recherche à la société de renseignement blockchain IntoTheBlock, a déclaré que l’inflation nette d’Ethereum (ETH) est tombée à un taux annualisé de 1,11% par rapport au taux annualisé de Bitcoin de 1,75% au milieu de cette semaine.

Un court fil sur la récente augmentation de l’activité d’Ethereum et les implications potentielles de sa baisse de l’inflation 👇 pic.twitter.com/IBT9Vf3MNo

Il continua et expliqua ce qui suit :

3/ L’émission décroissante de l’éther soulève des questions sur sa valorisation

Auparavant plus proche du «pétrole numérique», la valeur de l’ETH a évolué parallèlement à son utilisation. Maintenant que son émission est manifestement plus faible (et potentiellement déflationniste), il est susceptible de développer une prime monétaire comme $ BTC

– Lucas Outumuro (@LucasOutumuro) 27 août 2021