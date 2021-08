L’inflation devrait se stabiliser le reste de l’année : le bulletin d’août de la RBI

Le bulletin a déclaré que les opinions exprimées dans l’article sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement les vues de la banque centrale.

L’inflation devrait suivre la trajectoire anticipée par la banque centrale et pourrait se stabiliser pendant le reste de l’exercice en cours, ont écrit les dirigeants de la Reserve Bank of India (RBI) dans l’article sur l’état de l’économie du bulletin d’août.

« Jusqu’à présent, l’inflation est en passe de rester dans la trajectoire envisagée et elle devrait se stabiliser pendant le reste de l’année. À notre avis, il s’agit d’un énoncé de mission prospectif crédible pour la trajectoire de l’inflation », ont déclaré les auteurs, dont l’un est le vice-gouverneur Michael Debabrata Patra.

Le bulletin a déclaré que les opinions exprimées dans l’article sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement les vues de la banque centrale.

L’article défendait la décision du comité de politique monétaire (MPC) de se concentrer sur la croissance et son évaluation des récents taux d’inflation élevés comme une tendance transitoire. Il a déclaré que la décision du MPC de continuer à adopter une position accommodante était étayée par toutes les preuves disponibles – mobilité, activités et enquêtes. « Pourtant, il s’agit, en dernière analyse, d’un jugement car au cœur de l’association entre croissance et inflation, un sacrifice est enchâssé. Une réduction du taux d’inflation ne peut être obtenue que par une réduction de la croissance ; une augmentation de la croissance n’est possible qu’en payant le prix d’une augmentation de l’inflation, toujours et partout », ont déclaré les auteurs.

Se référant à ce concept de ratio de sacrifice en économie, les auteurs ont déclaré que les dernières estimations pour l’Inde suggèrent que pour une réduction d’un point de pourcentage du taux d’inflation, 1,5 à 2 points de pourcentage de croissance de la croissance intérieure brute (PIB) doivent être perdu. Le MPC a voté pour donner à la croissance une chance de se frayer un chemin vers la lumière du soleil. Étant donné que la croissance était tombée en 2019-20 à son taux le plus bas dans la série du PIB basée sur 2011-12 et après deux vagues de pandémie en 2020-2021 et la première moitié de 2021-2022, elle ne pourrait pas être plus élevée qu’en 2019- 20.

Si le MPC attaque obstinément les pressions sur les prix induites par le choc de l’offre malgré l’état actuel de l’économie ravagée par la pandémie et, par conséquent, l’activité économique pourrait sombrer dans la dépression, a déclaré la RBI. “Aucune somme d’humilité n’effacera les larmes alors. En outre, notre MPC est axé sur l’Inde ; ça doit être. Il doit choisir ce qui est juste pour l’Inde, n’en imiter aucun, ni ses pairs émergents ni avancés », indique l’article.