L’inflation du commerce de détail pour les travailleurs de l’industrie s’élève à 4,48% en février

L’inflation au détail pour les travailleurs de l’industrie a atteint 4,48 pour cent en février, en raison de la hausse des prix du carburant et de certains produits alimentaires.

Il était de 3,15 pour cent le mois de janvier précédent.

« L’inflation sur un an pour le mois (février 2021) s’est élevée à 4,48% contre 3,15% pour le mois précédent (janvier 2021) et 6,84% pendant le mois correspondant (février 2020) de l’année précédente », a déclaré le ministère du Travail dans un communiqué.

De même, il a déclaré que l’inflation alimentaire était de 4,64% contre 2,38% le mois précédent et 8,33% le mois correspondant (février 2020) il y a un an.

L’IPC-IW (indice des prix à la consommation pour les travailleurs industriels) de toute l’Inde pour février 2021 a augmenté de 0,8 point et s’est établi à 119 points.

Sur un mois de variation en pourcentage, il a augmenté de 0,68% par rapport au mois précédent (janvier 2021) contre une baisse de 0,61% entre les mois correspondants (février 2020) il y a un an.

La pression maximale à la hausse de l’indice actuel provenait du groupe «carburant et lumière» contribuant à 0,31 point de pourcentage à la variation totale. Il a en outre été complété par les groupes «divers» et «aliments et boissons» contribuant respectivement à 0,23 et 0,21 point de pourcentage à l’augmentation totale.

Au niveau des articles, le lait, l’huile de moutarde, l’huile de soja, l’huile de tournesol, la pomme, la mangue, l’orange, le doigt de dame, l’oignon, la parval, les aliments emballés servis et transformés, le gaz de cuisine, les frais de barbier et l’essence sont responsables de l’augmentation de l’indice.

Cependant, cette augmentation a été freinée par des éléments comme le riz, la pomme de terre, la tomate, les œufs, le chou et le gingembre qui ont exercé une pression à la baisse sur l’indice.

Au niveau central, Madurai a enregistré l’augmentation maximale de 4 points. Entre autres, trois centres ont observé une augmentation entre 3 et 3,9 points, sept centres entre 2 et 2,9 points, 22 centres entre 1 et 1,9 point et 34 centres entre 0 et 0,9 point. Au contraire, Labac-Silchar et Kolkata ont enregistré une baisse de 2,4 et 2 points, respectivement.

Entre autres, cinq centres ont observé une baisse entre 1 et 1,9 point et 14 centres entre 0 et 0,9 point.

Le ministre du Travail, Santosh Gangwar, a déclaré: «La hausse de l’indice se traduira par une augmentation des salaires de la population de la classe ouvrière par le biais d’une augmentation de l’allocation de cherté qui leur est due.»

L’IPC-IW est principalement utilisé pour réglementer l’allocation de cherté des fonctionnaires et des travailleurs des secteurs industriels. Il est également utilisé pour la fixation et la révision des salaires minima dans les emplois réguliers en plus de mesurer l’inflation des prix de détail.

Le ministre a également déclaré: «La hausse de l’inflation signalée en février 2021 est principalement due à la hausse des prix d’articles comme le lait, l’huile de moutarde, l’huile de soja, l’huile de tournesol, la pomme, la mangue, l’orange… etc.»

Le Bureau du travail, un bureau rattaché du ministère du Travail et de l’Emploi, établit chaque mois l’IPC-IW sur la base des prix de détail collectés sur 317 marchés répartis dans 88 centres industriels importants du pays.

L’indice est compilé pour 88 centres à travers l’Inde et est publié le dernier jour ouvrable du mois suivant.

