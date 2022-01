L’inflation élevée du WPI est une « bénédiction déguisée » pour les projets d’autoroutes à péage : Icra

L’Icra a déclaré qu’elle s’attend à ce que les projets d’autoroutes à péage bénéficient de l’inflation élevée du WPI, car cela entraînera une augmentation des tarifs de péage et donc des perceptions.



L’agence de notation Icra a déclaré mardi que l’inflation élevée de l’indice des prix de gros (WPI) était une bénédiction déguisée pour les projets d’autoroutes à péage, car les perceptions des péages devraient connaître une croissance de 14 à 15% en 2022-2023.

Les hausses des tarifs de péage sont liées au WPI tandis que le volume de trafic est lié à l’activité économique sous-jacente, principalement la fabrication, la construction et l’exploitation minière.

En règle générale, les tarifs de péage et les volumes de trafic sont les deux variables qui déterminent la perception des péages.

L’Icra a déclaré dans un communiqué qu’elle s’attend à ce que les projets d’autoroutes à péage bénéficient de l’inflation élevée du WPI, car cela entraînera une augmentation des tarifs de péage et donc des perceptions.

Il a également noté que la croissance saine des perceptions de péage l’emporte de loin sur l’augmentation des coûts d’entretien.

Le WPI pour décembre 2021 devrait être d’environ 13% contre WPI de 2% en décembre 2020, a-t-il déclaré.

