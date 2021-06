L’inflation élevée est de retour ⋆ 10z virale

par Peter Schiff, Schiff Gold :

La Fed affirme que l’inflation n’est pas une préoccupation. Les banquiers centraux ne veulent pas que nous nous en soucions. En fait, ils feraient tout aussi bien de garder secrète toute la question de l’inflation. Mais les Américains sont inquiets. Comme Peter Schiff l’a noté dans un podcast récent, les recherches du mot «inflation» ont atteint un niveau record sur les tendances de Google en mai.

En fait, l’inflation est le secret le moins bien gardé.

Bien sûr, nous connaissons une inflation élevée depuis des mois. Comme le note l’économiste Mark Hendrickson, pour des raisons de précision technique, « l’inflation » dénote une masse monétaire croissante. Et la masse monétaire a augmenté à un rythme record l’année dernière. Mais votre personne moyenne dans la rue ne se soucie pas vraiment de la définition technique. Ils se soucient de leur portefeuille. Et ces portefeuilles ressentent la pression.

L’article suivant de Mark Henrickson a été initialement publié par le Mises Wire. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de Peter Schiff ou de SchiffGold.

Pour la plupart des gens, « l’inflation » signifie une hausse généralisée des prix. Les économistes ont longtemps soutenu, pour des raisons de précision technique, que « l’inflation » dénote une augmentation de la masse monétaire. Franchement, cependant, la plupart des gens ne se soucient pas de ce qui arrive à la masse monétaire, mais ils se soucient beaucoup des prix qu’ils paient, je me concentrerai donc principalement sur les nombreux prix en hausse rapide que les Américains paient aujourd’hui.

Voici quelques exemples de l’inflation actuelle.

Le maïs, le soja et le blé se négocient à des sommets pluriannuels, le maïs étant passé d’environ 3,80 $ le boisseau en janvier 2020 à environ 6,75 $ maintenant. Les ailes de poulet atteignent des records de tous les temps. C’est de plus en plus cher à manger.

Les prix du cuivre ont atteint un niveau record. L’acier s’est également récemment négocié à des prix supérieurs de 35 % au précédent record de 2008. Peut-être le plus célèbre est-il que le prix du bois d’œuvre a presque quadruplé depuis le début de 2020 et a presque doublé depuis janvier.

Naturellement, avec la flambée des prix des matières premières, les prix des produits manufacturés bondissent aussi. Cela est particulièrement visible sur le marché du logement, où le prix médian des maisons existantes est passé à 329 100 $ en mars, une augmentation énorme de 17,2% par rapport à l’année précédente.

Le coût de la conduite s’envole aussi. Selon JD Power, cité dans le Wall Street Journal, le prix moyen des voitures d’occasion a augmenté de 16,7% et les prix des voitures neuves ont augmenté de 9,6% depuis janvier.

Alors, êtes-vous déjà déprimé ? Peut-être pouvez-vous vous rassurer dans les indices de prix officiels de l’Oncle Sam où les augmentations de prix semblent (au moins à première vue) moins choquantes. Mais rappelez-vous que l’indicateur d’inflation le plus souvent cité, l’indice des prix à la consommation (IPC), est calculé sur la base d’un « panier de marchandises urbain » mythique qui a souvent peu de rapport avec ce que vous et moi achetons réellement. L’IPC, hors alimentation et énergie, n’a augmenté « que » de 0,9% en mars. Cela ne semble pas beaucoup, mais il s’agissait de la plus forte augmentation sur un mois depuis 1981, lorsque, pour ceux d’entre vous qui sont trop jeunes pour s’en souvenir, l’inflation annuelle était de 10,32 %. Quant à l’indice des prix à la production (IPP), qui précède généralement les augmentations des prix à la consommation, il augmente au rythme le plus élevé depuis 2010, selon le ministère du Travail.

La Réserve fédérale (Fed) a assuré au public que l’inflation actuelle est transitoire et qu’elle la maîtrise. Je ne connais pas plus l’avenir que les responsables de la Fed, mais je ne partage pas leur confiance. Je suis sceptique parce que : premièrement, la Fed, depuis sa création, a eu de terribles antécédents dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été assignées par le Congrès ; deuxièmement, il est impossible pour la Fed ou toute autre entité de contrôler des millions de prix et donc de contrôler le taux d’inflation (croire le contraire est la vanité d’un planificateur central).

Tragiquement, la Fed essaie depuis des années de faire passer l’inflation à 2 % par an. Comme c’est bizarre que notre banque centrale s’efforce délibérément de réduire la valeur de notre argent. A 2 % par an, l’argent perd la moitié de son pouvoir d’achat en trente-cinq ans. Ce serait la moitié de votre pécule, millenials !

L’inflation d’aujourd’hui est déjà problématique. Un coût de la vie plus élevé tombe le plus durement sur les Américains les plus pauvres. Compte tenu de l’incertitude actuelle concernant les prix futurs, de nombreuses entreprises ont du mal à déterminer la quantité à produire et sont donc plus susceptibles de surproduire ou de sous-produire. De plus, si l’inflation fait perdre confiance aux étrangers dans le dollar, il pourrait y avoir un exode du dollar qui pourrait mettre fin à son statut de principale monnaie de réserve mondiale, provoquant ainsi une baisse encore plus forte du pouvoir d’achat du dollar.

