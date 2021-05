L’inflation est de retour… et ici pour rester ⋆ .

par Adrian Day, International Man:

Les indices des prix à la consommation et à la production d’avril, montrant des prix en hausse de 4,2% et 6,2% respectivement d’une année sur l’autre, étaient bien en avance sur les attentes et ont suscité de nombreuses discussions.

Tout le monde, de Ray Dalio et Stan Druckenmiller à mon voisin d’à côté, est intervenu. La Réserve fédérale, les politiciens démocrates et les apologistes des médias proclament tous que cette décision est «transitoire». Les suspects habituels ont tracé les excuses à prévoir: tout cela à cause de «l’effet de base», à partir d’un point bas en avril dernier, lorsque l’économie est entrée pour la première fois en lock-out. Tout cela à cause de la demande refoulée alors que l’économie rouvre.

Bien que ces facteurs aient une certaine validité – toute comparaison peut être faussée par un point de départ bas – ils ne sont qu’une partie de l’histoire. Fondamentalement, la frénésie sans précédent de création de crédit de la Réserve fédérale sur le dos des plans de dépenses sans précédent de la nouvelle administration – après les quatre dernières années à peine belliqueuses – est la cause nécessaire et suffisante de la hausse des chiffres de l’inflation.

Il est important de noter que divers indices de prix sont des symptômes d’inflation; ils ne représentent pas l’inflation elle-même. L’inflation est la création d’un crédit excédentaire au-dessus des besoins actuels de l’économie. Cet excès peut se manifester par une augmentation des prix des actifs ou des prix à la consommation, en fonction de nombreux facteurs, notamment, surtout, de la vitesse de la monnaie. Mais généralement, ces excès se manifestent dans les prix des actifs (y compris les actions) et, après un certain temps, dans les prix à la production suivis des prix à la consommation. Des événements tels que les verrouillages économiques et les restrictions que nous avons observés au cours de l’année écoulée ont pour effet de réduire la vitesse de la monnaie et de retarder la hausse des prix à la consommation.

Augmentation des prix à tous les niveaux

L’IPC global a bondi de 0,8% sur un mois. Parfois, une variation de l’IPC est due à un ou deux éléments, mais pratiquement, tout a augmenté au cours des 12 derniers mois et cette année jusqu’à ce jour: ordinateurs, meubles, jouets, téléviseurs, frais de déplacement et prix des voitures d’occasion. En fait, les voitures d’occasion ont connu une augmentation de prix record. Le bond de près de 10% sur un mois est le plus élevé depuis le début des records en 1953. Les tarifs aériens et les chambres d’hôtel ont été parmi les plus fortes augmentations — à prévoir à mesure que l’économie rouvrira et que la demande de voyages se rétablit — mais l’essence aussi; le prix moyen est de plus de 3 $ le gallon, le plus élevé depuis octobre 2014. Ceci, rappelez-vous, était avant le piratage du pipeline colonial. Tous les médias et politiciens apologistes confondent le piratage et la hausse des prix de l’essence, mais ils étaient déjà élevés bien avant cet événement. (La forte augmentation des produits de base comme la nourriture et le gaz est un autre exemple de la façon dont les politiques de la Réserve fédérale et des politiciens soi-disant progressistes nuisent aux travailleurs et creusent l’écart de richesse.)

Qui vit sans nourriture ni abri?

Il y a des particularités dans l’indice qui ont tendance à fausser le nombre vers le bas. La mesure préférée de la Fed est l’indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) qui exclut non seulement la nourriture et l’énergie, mais qui est également «dynamique», ce qui signifie que les composantes de l’indice sont fréquemment modifiées, ce qui a également tendance à fausser le nombre à la baisse. En vérité, nous devons reconnaître que la structure de tout indice – que ce soit le niveau des prix, les actions ou autre – présente des difficultés. Les index doivent changer; sinon, les fers à cheval et les fouets pour poussettes seraient toujours des éléments majeurs de l’indice de consommation. Mais on ne peut pas non plus éviter le sentiment fort que tous les changements introduits par le gouvernement sont non seulement fréquents, mais ont aussi pour effet, et peut-être l’intention, de réduire le taux de hausse des prix.

Une autre particularité de l’indice officiel est que le «logement» a augmenté de moins de 2% et que le logement comprend des hausses de 40% de l’IPC de base. Bien sûr, les loyers n’ont pas beaucoup augmenté l’année dernière, étant donné que le moratoire illégal des CDC sur les expulsions reste en place. Mais quelque chose de moins de 2% ne commence pas à égaler l’augmentation des prix des logements au cours de l’année dernière, et les prix des logements ont généralement tendance à mener les loyers.

Pas un phénomène d’un mois

L’effet de base est réel, même s’il n’a pas très bien fonctionné pour les derniers chiffres d’emploi! Si vous regardez les chiffres absolus de l’indice au cours des 18 derniers mois, deux choses sont claires: l’indice progresse depuis des mois maintenant, et il est aujourd’hui plus élevé qu’il ne l’était dans les mois précédant avril de l’année dernière, avant le verrouillage, de près de 4% (bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed). L’augmentation d’avril à avril a été élevée, mais ce n’est pas une valeur aberrante particulière. Par conséquent, l’effet de base n’explique clairement pas tout.

La deuxième raison invoquée pour justifier des augmentations de prix transitoires a plus de validité, et au minimum, on ne le saura pas avec certitude avant quelques mois encore. C’est qu’avec l’ouverture de l’économie, il y a beaucoup de demande refoulée, la demande revenant plus rapidement que l’offre; il y a trop de demande pour trop peu de produits, ce qui fait grimper les prix. Cela est certainement vrai dans l’économie dans son ensemble, même si dans certains secteurs, l’offre ne manque pas non plus (par exemple, les chambres d’hôtel). La question est de savoir si ce sera transitoire ou plus permanent.

Il y a des raisons de penser que cela durera longtemps. La Fed affirme que les récentes augmentations des prix des matières premières sont dues à des goulots d’étranglement de l’offre lors de la réouverture de l’économie, ignorant apparemment que les prix des matières premières augmentent depuis plus d’un an. Les prix des produits de base ont augmenté beaucoup plus rapidement que les prix à la consommation – de part et d’autre de 50% au cours des 12 derniers mois – et à mesure qu’ils progressent dans la chaîne d’approvisionnement, les prix à la consommation finiront par augmenter davantage. Les entreprises alimentaires, qui enregistrent des augmentations à deux chiffres des prix des intrants, en absorberont une partie, mais seulement pour longtemps avant de répercuter les prix plus élevés. Les entreprises testent les augmentations de prix, qui peuvent ne pas refléter pleinement toutes leurs augmentations, et si les consommateurs les acceptent, il y a de la place pour des augmentations supplémentaires. En ce qui concerne les appels aux bénéfices des entreprises, il y a eu les références les plus fréquentes à l’inflation depuis que la Bank of America a commencé à la suivre en 2004. Les anticipations d’inflation basées sur le marché continuent d’augmenter.

Combien de temps est «transitoire»?

Bien sûr, tout dépend de ce que l’on entend par «transitoire». Si vous excusez les chiffres d’avril parce que le mois d’avril de l’année dernière était particulièrement faible, alors probablement transitoire signifie un ou deux mois. Si vous excusez les chiffres d’avril parce que l’économie se rouvre rapidement et que la demande se rétablit plus tôt que l’offre, alors peut-être voulez-vous dire trois ou quatre mois. Mais le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré qu ‘”il se pourrait” que l’inflation dépasse l’objectif de 2% de la Fed “jusqu’en 2022”, ajoutant que la Fed “ne réagira pas de manière excessive aux dépassements temporaires de l’inflation”. Je pense qu’une inflation plus élevée «jusqu’en 2022» élargit la définition de transitoire. Dans le contexte de l’histoire de la République, l’inflation des années 70 pourrait peut-être être qualifiée de transitoire. Un autre responsable de la Fed, James Bullard, a déclaré qu’une inflation supérieure à 2% «serait la bienvenue».

Lorsque les consommateurs ne s’attendent pas à ce que des prix plus élevés se maintiennent, il n’y a pas d’urgence à acheter. Mais lorsque les consommateurs voient leurs dollars acheter moins à chaque voyage au magasin, ils commencent à dépenser plus pour battre les augmentations futures, et l’inflation peut donc s’appuyer sur elle-même. Un ami m’a dit qu’il avait passé la journée chez Costco à faire le plein de plusieurs mois de produits non périssables.

Un autre facteur qui pourrait confirmer que d’autres augmentations sont à venir est que les indices ne reflètent pas encore l’augmentation des salaires, qui commencent maintenant sérieusement, car les indemnités de chômage et les indemnités de secours COVID-19 découragent beaucoup de retourner au travail. Les salaires plus élevés ont tendance à ne pas être transitoires.

