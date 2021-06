L’inflation est-elle « transitoire » ? Voici votre test simple 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

L’inflation est-elle « transitoire » dans le budget de votre ménage ? Ah bon? Où?

La Réserve fédérale a bêlé que l’inflation est « transitoire » – mais qu’en est-il du monde réel dans lequel nous vivons, par opposition au funhouse abstrait des statistiques truquées ? Voici un test simple pour vous aider à déterminer si l’inflation est « transitoire » dans le monde réel.

Commençons par quelques stipulations simples : le prix est le prix, il n’y a pas d’astuces comme l’hédonisme ou la substitution. Personne ne se soucie de savoir si la stéréo du camion est meilleure qu’elle ne l’était il y a 40 ans, le prix du camion est le prix que nous payons aujourd’hui, et c’est tout ce qui compte.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

(C’est drôle, les ajustements statistiques du funhouse ne considèrent jamais que les appareils qui duraient 30 ans maintenant tombent en panne et sont jetés au rebut après 3 ans. durabilité au cours des 30 dernières années.)

Deuxièmement, l’inflation doit être pondérée par des éléments non discrétionnaires « à gros prix ». La supercherie statistique funhouse compte une baisse de 10 $ du prix d’un téléviseur (que vous achetez au mieux toutes les quelques années) comme égale à une augmentation de 100 $ de la garde d’enfants, que vous payez mensuellement. Non, non, non : une augmentation de 10 % du loyer, de l’assurance maladie et de la garde d’enfants est de 400 $ par mois, soit environ 5 000 $ par an. Une baisse de 10 % d’un téléviseur que vous achetez tous les trois ans est de 50 $. Même une baisse de 50 % du prix d’un téléviseur (250 $) est de 83 $ par an, ce qui est absolument insignifiant, absolument dénué de sens par rapport aux 5 000 $ de dépenses élevées plus élevées.

Vous pouvez renoncer au nouveau téléviseur mais pas au loyer, à la garde d’enfants ou aux soins de santé. C’est la différence entre « gros ticket » non discrétionnaire et discrétionnaire (repas au restaurant, 3e télé, etc.).

Troisièmement, nous abandonnons la manipulation douloureusement évidente du «loyer équivalent propriétaire» pour les coûts de logement. Les frais de logement sont les prix que nous payons pour le loyer, la possession d’une maison et le paiement des taxes foncières, des assurances et des frais d’entretien pour devenir propriétaire de la maison. (Avez-vous fixé un prix pour faire installer un nouveau toit sur votre maison par un entrepreneur agréé et réputé ? Non ? Eh bien, c’est devenu beaucoup plus cher qu’il ne l’était il y a quelques années. Où est cette énorme augmentation des prix du « loyer équivalent propriétaire » ? À quel point la Fed pense-t-elle que nous sommes stupides ?)

OK, voici le test : disons que les marchés font enfin un plongeon déflationniste depuis des sommets surévalués. Le logement, les actions et autres actifs à risque chutent de 30%. Des billions de dollars de « richesse » (qui n’existaient pas avant le gonflement de la bulle de tout) ont disparu, générant un effet de richesse inverse, car tous les propriétaires de ces actifs se sentent plus pauvres et moins enclins à emprunter et à dépenser. Ceci est classiquement considéré comme fortement déflationniste : la demande baisse, les prix baissent.

Les trois milliardaires qui possèdent plus d’actifs que les 50 % inférieurs d’Américains (165 millions d’Américains) pleureront, mais comment la vie change-t-elle pour les 165 millions d’Américains qui possèdent une tranche infime de ces actifs ? Leur loyer baisse-t-il ? Non, pour les raisons que j’ai expliquées dans The Fed Is Wrong : Inflation Is Sticky : les grands propriétaires d’entreprise doivent maintenir des loyers élevés pour apaiser leurs prêteurs. (Et n’oublions pas la cupidité : les gourmands ne veulent jamais baisser les prix, préférant s’accrocher au fantasme de la Fed de troubles « transitoires ».)

Maintenant, posons-nous des questions sur les 150 millions d’Américains à revenu élevé qui possèdent des maisons et paient des impôts fonciers, qui paient une assurance maladie, des frais de scolarité et des frais de scolarité, des services de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées. Même s’il y a un krach déflationniste des actions et du logement, quelles sont les chances que les coûts globaux de possession et d’entretien de votre maison baissent considérablement ?

Quelles sont les chances que le gouvernement local laisse les impôts fonciers baisser avec les évaluations ? Allons-nous être honnêtes et dire zéro ? Si les évaluations immobilières s’effondrent, les taux d’imposition foncière augmenteront pour compenser. Ou d’autres frais « créatifs » seront imposés pour combler le manque à gagner fiscal.

Et la garde d’enfants ? Quelles sont les chances que les frais de garde d’enfants baissent de 30 % ? Allons-nous être honnêtes et dire zéro ? Les coûts payés par les garderies ne font qu’augmenter, et donc ceux qui ne facturent pas assez (les prestataires marginaux) fermeront, générant une pénurie d’approvisionnement qui fait monter les prix.

Qu’en est-il des soins aux personnes âgées? Les résidences services vont-elles soudainement chuter de 30 % simplement parce que des bulles d’actifs éclatent ? Non. Les coûts de l’aide à la vie autonome augmentent indépendamment de l’évaluation des actifs et des taux d’intérêt.

Qu’en est-il des soins de santé? Est-ce que tous ces coûts vont baisser de 30 % parce que les actifs ont baissé ? Non. Toute personne exposée au prix réel des soins de santé paiera plus.

Mais qu’en est-il du couvreur ? Ne factureront-ils pas 30% de moins ? Les dépenses les plus importantes pour l’entrepreneur sont l’assurance contre les accidents du travail, l’assurance responsabilité civile, l’assurance invalidité, la FICA (sécurité sociale et assurance-maladie) et l’assurance maladie, et aucune de celles-ci ne baissera d’un dollar même si les stocks chutent de 30 %.

Tout comme 85 % des dépenses des collectivités locales sont liées à la main-d’œuvre, la plupart des dépenses du couvreur sont liées à la main-d’œuvre. Les matériaux de toiture en baisse de quelques dollars pourraient réduire le coût de quelques points de pourcentage, mais les coûts des matériaux sont basés sur les coûts des fabricants, distributeurs, camionneurs, etc., et ceux-ci sont également basés sur les dépenses liées à la main-d’œuvre, les taxes, l’assurance et les soins de santé, dont aucun ne baissera d’un centime, quelle que soit l’évolution des prix des actifs.

L’économiste Michael Spence a élucidé la différence entre les biens et services échangeables et non échangeables. Si vous souhaitez que votre laveuse soit réparée, ce service est non échangeable, car l’expédition de votre laveuse cassée en Chine pour réparation n’est pas financièrement viable. À mesure que les coûts de main-d’œuvre augmentent en Chine et dans d’autres économies offshore, cela augmente les coûts même pour les biens échangeables.

La majorité des services essentiels sont non échangeables et les coûts dépendent de dépenses « grossières » qui ne peuvent baisser sans imploser l’économie et le gouvernement : impôts, assurances, santé, garde d’enfants, soins aux personnes âgées, etc. la nécessité de recettes fiscales toujours plus élevées pour fournir les services demandés par le public.

Considérons également les conséquences de l’extrême concentration de la richesse et des revenus dans les 5 % des ménages américains les plus riches. Les 10 % les plus riches possèdent environ 85 % de toute la richesse, et les 1 % les plus riches possèdent plus de la moitié de la richesse financière.

Toute baisse significative des actifs financiers n’aura pratiquement aucun effet sur les 90 % les plus pauvres car ils ne possèdent pas suffisamment de ces actifs pour être conséquents. Ainsi, l’effet déflationniste de l’effet de richesse inversé se concentrera sur les dépenses discrétionnaires des 10 % les plus riches : les véhicules de luxe importés, les dîners à 100 $ par assiette (ces bouteilles de vin à 60 $ s’additionnent), les vacances de villégiature à 500 $/jour, la location AirBnB à 2 500 $/semaine, etc.

Les baisses du coût de ces luxes discrétionnaires sont peut-être remarquables, mais il existe des seuils en deçà desquels les prix ne peuvent pas baisser. Le restaurant haut de gamme a des dépenses tout aussi élevées, et donc les fournisseurs marginaux fermeront, ne laissant que les quelques-uns qui peuvent maintenir la rentabilité en tant que demande pour les cratères de restauration de luxe.

La station a également des dépenses élevées, et une fois la rentabilité perdue, les stations fermeront tout comme les autres fournisseurs marginaux. L’offre diminue avec la demande, et les survivants maintiennent les prix suffisamment élevés ou ils fermeront eux aussi.

Ainsi, les coûts essentiels des « gros billets » continueront d’augmenter et les luxes discrétionnaires que seuls les 10 % les plus riches peuvent se permettre de baisser, mais pas de beaucoup car tous ces fournisseurs de luxe ont les mêmes coûts fixes élevés.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com