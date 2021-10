L’inflation et le hoquet de la chaîne d’approvisionnement frappent Wall Street, mais les investisseurs de détail restent des acheteurs nets d’actions

La participation des détaillants est élevée malgré les inquiétudes liées aux pressions de la chaîne d’approvisionnement et à l’inflation. (Photo : REUTERS)

Alors que la hausse des coûts et les pressions de la chaîne d’approvisionnement pèsent sur les actions à Wall Street, les investisseurs particuliers continuent d’être les principaux acheteurs de la baisse, a déclaré Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines pour Morgan Stanley. Il a souligné que les investisseurs particuliers ont continué à injecter de l’argent sur les marchés boursiers américains, contrairement à ce que les analystes de Morgan Stanley avaient cru plus tôt en septembre, lorsque la correction du marché mettait plus de temps à se rétablir. « Peut-être le plus important pour l’indice plus large est le fait que le commerce de détail continue d’être un acheteur majeur de la baisse », a-t-il déclaré. La participation des détaillants est élevée malgré les inquiétudes liées aux pressions de la chaîne d’approvisionnement et à l’inflation.

La participation du commerce de détail reste robuste

Plus tôt en septembre, les analystes s’étaient demandé si les investisseurs de détail n’avaient finalement plus de poudre sèche ou s’ils étaient prêts à acheter la baisse. « Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et la réponse à cette question est un non définitif. Au lieu de cela, nos données montrent que les investisseurs de détail restent fermes dans leur engagement à acheter des actions, en particulier les jours de baisse », a déclaré Mike Wilson. Les investisseurs de détail sont des acheteurs d’actions nationales depuis l’année dernière, car de plus en plus de nouveaux investisseurs sont entrés sur les marchés boursiers du monde entier. Le pouvoir d’achat des investisseurs de détail a considérablement augmenté au cours de cette période, le short-squeeze d’AMC en témoigne.

Selon Mike Wilson, les forts afflux d’investisseurs de détail soutiennent les valorisations, même à des niveaux élevés. « Jusqu’à ce que ces flux diminuent ou s’inversent, l’indice restera soutenu même si l’image fondamentale se détériore. Comme nous l’avons déjà noté, l’ampleur de la révision des bénéfices se poursuit. Cela est dû en partie à la hausse des coûts et à des pénuries d’approvisionnement, que les investisseurs semblent de plus en plus disposés à considérer comme temporaires », a-t-il ajouté.

Problèmes d’inflation

Bien que les investisseurs de détail ne soient pas dérangés, Mike Wilson a fait part de ses inquiétudes concernant les pressions de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation. « Nous restons plus sceptiques car les données soutiennent également les pressions soutenues de la chaîne d’approvisionnement, la hausse des coûts et le potentiel d’une demande plus faible que prévu l’année prochaine », a-t-il déclaré. Wilson a souligné que l’équipe économique de Morgan Stanley, dans son enquête sur l’indice des conditions commerciales, a constaté une détérioration importante. « Bien que la majeure partie de cette baisse soit due à des problèmes d’offre plutôt qu’à la demande, nous ne sommes pas sûrs que cela importera beaucoup en fin de compte si les estimations de bénéfices doivent baisser d’une manière ou d’une autre. »

Les analystes ont déclaré qu’outre la baisse de la confiance des entreprises, la confiance des consommateurs est également touchée par la hausse des prix. La participation encore robuste de Wall Street, selon Mike Wilson, montre que les investisseurs ont réalisé que les actions offrent une protection contre la hausse des prix dans une certaine mesure, et donc une grande rotation des obligations vers les actions qui a été prédite depuis des années pourrait être au coin de la rue.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.