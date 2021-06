L’inflation frappe à la porte ? Voici comment les investissements en capitaux propres et en dette peuvent être affectés

in

Historiquement, les actions se sont bien comportées lorsque l’inflation est à des niveaux légèrement plus élevés mais pas trop élevés.

La crainte de l’inflation pourrait devenir plus réaliste dans les temps à venir. Au moins, ici en Inde, la pression inflationniste peut ne pas être aussi prononcée que dans les économies développées, la situation peut changer rapidement. L’inflation basée sur les prix de gros avait atteint un niveau record de 10,49 % en avril, en raison de la hausse des prix des produits alimentaires, du pétrole brut et des produits manufacturés. De nombreux experts du secteur pensent que la tendance haussière devrait se poursuivre. Il s’agit du quatrième mois consécutif de hausse de l’inflation basée sur l’indice des prix de gros (WPI).

RBI dans son récent MPC du 4 juin 2021 a projeté l’inflation de l’IPC à 5,1 % en 2021-2022 – 5,2 % au premier trimestre ; 5,4 % au deuxième trimestre ; 4,7 % au troisième trimestre ; et 5,3 % au quatrième trimestre de 2021-2022, avec des risques globalement équilibrés. Il reste à voir si les craintes inflationnistes restent transitoires ou deviennent une caractéristique plus permanente dans les mois à venir.

Lorsque l’inflation augmente, le pouvoir d’achat de l’argent diminue et au fil du temps, l’inflation ronge les rendements générés par tout actif. Il y a aussi un impact correspondant sur les rendements obligataires. Dans une interview exclusive avec FE Online, Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds – Titres à revenu fixe, Quantum AMC, parle de l’impact de l’inflation sur les investissements en actions et en dette, et où les investisseurs devraient investir maintenant pour faire face aux préoccupations inflationnistes.

Dans quelle mesure l’anticipation d’un retour de l’inflation dans l’économie indienne est-elle réaliste ?

Il y a des signes visibles de tensions inflationnistes qui s’accumulent. Les prix mondiaux des matières premières, y compris les matières premières agricoles, ont fortement augmenté. La plupart des entreprises font état d’une augmentation des coûts des intrants qui peut être répercutée sur les consommateurs. Les frais de transport augmentent depuis un certain temps déjà. Cela a commencé à se répercuter sur les prix d’autres produits.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’inflation des services. Après la levée du verrouillage l’année dernière, nous avons constaté que les prix de la plupart des services s’ajustaient à un niveau plus élevé sans trop de demande. C’est difficile à contrôler et à abattre. Il crée également une boucle de rétroaction et alimente les anticipations inflationnistes qui ont maintenant commencé à augmenter progressivement.

Un argument contre la durabilité de cette tendance à l’inflation est que la demande des consommateurs pourrait ne pas se maintenir compte tenu des pertes d’emplois et de revenus dans l’économie en général. Mais diverses études sur l’inflation dans les économies émergentes suggèrent que, dans les marchés émergents, l’inflation dépend davantage de facteurs liés à l’offre qu’à la demande. Vous pouvez le voir autour de nous. Notre barbier de quartier a augmenté ses tarifs pour compenser les pertes subies pendant le confinement. Le joint de snacks local a réduit la taille des samoussas tout en gardant le même prix. Vous pouvez le voir à travers tous les services autour de vous. Cela se reflétera à un moment donné dans les chiffres de l’inflation.

Si l’économie mondiale connaît de l’inflation, l’économie indienne peut-elle rester dans une zone de faible inflation ?

L’inflation mondiale se répercute généralement sur les économies émergentes par le canal des matières premières. Cela se manifeste déjà dans l’inflation des prix de gros qui capte l’inflation au niveau des producteurs.

Donc, si l’inflation augmente à l’échelle mondiale, l’Inde ne sera pas à l’abri. Néanmoins, notre panier d’inflation a un poids très élevé sur les prix des denrées alimentaires et la plupart sont produits et achetés localement. Cela pourrait apporter un certain soulagement si les prix alimentaires intérieurs restent faibles.

En raison de la hausse de l’inflation, le pouvoir d’achat de la roupie est touché. Que suggérerez-vous aux investisseurs en actions et en dette ?

L’inflation a généralement un impact différent sur les investissements en actions et en dette. Historiquement, les actions se sont bien comportées lorsque l’inflation est à des niveaux légèrement plus élevés mais pas trop élevés. Alors que les investissements en dette sont confrontés à des problèmes en période d’inflation. La hausse de l’inflation pousse les taux d’intérêt à la hausse et les prix des obligations à long terme à la baisse. Même dans les dépôts à terme, les investisseurs perdent le pouvoir d’achat de leurs investissements.

Mais cela ne signifie pas que les investisseurs doivent retirer tous leurs investissements de la dette et les investir dans des actions. Il est toujours prudent de suivre votre allocation d’actifs à long terme. Chaque classe d’actifs a des caractéristiques différentes et des rôles différents à jouer dans votre portefeuille.

En gardant l’inflation susceptible d’augmenter, quel type de fonds commun de placement de dette, parmi 16 catégories impaires de fonds de dette, suggérez-vous ?

Avec la hausse de l’inflation, les taux d’intérêt augmenteront tôt ou tard. Dans les circonstances actuelles, les investisseurs devraient s’en tenir aux fonds qui investissent dans des obligations à court terme. Ces obligations et fonds qui investissent dans des obligations à court terme subissent un impact moindre de la hausse des taux d’intérêt du marché. Les investisseurs prudents devraient s’en tenir aux fonds liquides qui ont en fait tendance à profiter des scénarios de hausse des taux d’intérêt en réinvestissant les investissements arrivant à échéance à un taux d’intérêt plus élevé.

