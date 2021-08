L’inflation gagne, et voici pourquoi la Fed semble satisfaite de laisser cela se produire ⋆ 10z viral

du groupe Birch Gold :

Le Trésor américain publie son bilan chaque année. Le plus récent, pour l’exercice 2020, est tellement déséquilibré qu’il peut être difficile de comprendre :

Actif total : 5,95 billions de dollarsResponsabilités totales: 32,74 milliards de dollarsPosition nette (total de l’actif moins total du passif) : -26,80 milliards de dollars

Tous les chiffres ci-dessus ont été arrondis au milliard le plus proche. La position nette tient également compte de -3,1 milliards de dollars en « transactions et soldes non appariés », ce qui est étrange. (On dirait que tout le monde a un peu de mal à équilibrer le chéquier…)

Mais l’objectif évident? Les passifs l’emportent sur les actifs plus de cinq à un.

Comment le gouvernement américain tentera-t-il de corriger ce déséquilibre ? Il est presque certain qu’ils utiliseront l’un des seuls outils dont ils disposent : l’inflation.

En fait, les derniers chiffres officiels de l’inflation sont arrivés, qui poursuivent la tendance à la hausse de l’inflation des prix (voir graphique) :

Contrairement à la Fed, qui aime attirer votre attention sur ce que Wolf Richter appelle sa « mesure d’inflation la plus basse » qui ignore les prix importants, le graphique BLS inclut l’alimentation et l’énergie.

C’est assez mauvais. Si, cependant, nous utilisons les mêmes mesures que la Réserve fédérale a employées en 1990 comme le fait John Williams de ShadowStats, la situation est bien pire :

Le PPI de juillet a atteint de nouveaux extrêmes historiques

Tempéré par des facteurs inhabituels, l’IPC-U de juillet a été maintenu à son plus haut niveau de 13 ans pour un deuxième mois, juste à côté d’un plus haut de 41 ans

L’IPC alternatif ShadowStats atteint son plus haut niveau depuis 41 ans

Ne laissez pas le nom « ShadowStats » vous tromper. Ces chiffres sont basés sur les propres mesures historiques de la Réserve fédérale qui ont été retirées en faveur des mesures actuelles moins alarmantes.

L’inflation est mauvaise, et elle ne semble pas susceptible de s’améliorer de sitôt…

Les États-Unis pourraient être la « nation de l’inflation » pendant un bon bout de temps

Presque tous les articles de consommation importants continuent d’augmenter. Selon l’American Institute of Economic Research (AIER), cette tendance ne sera pas temporaire :

Nous verrons le prochain domino tomber lorsqu’il deviendra clair que la récente vague d’inflation n’est pas temporaire. Les gens réclameront à la Fed de freiner l’inflation, mais il sera incapable de le faire. Les emprunts fédéraux sont maintenant si importants que la politique monétaire de la Réserve fédérale est devenue un serviteur de la politique budgétaire des politiciens. [emphasis added]

Si la Fed étant incapable d’arrêter l’inflation déjà en hausse n’était pas assez mauvaise, le même rapport a poursuivi en expliquant pourquoi ce résultat semble inévitable :

Les intérêts débiteurs annuels sur la dette s’élèvent à plus de 0,5 billion de dollars. Si la Fed devait ralentir la croissance monétaire pour tenter de lutter contre l’inflation, les taux d’intérêt augmenteraient. Et si les taux d’intérêt remontaient simplement à leur moyenne historique, les intérêts annuels sur la dette dépasseraient 1,3 billion de dollars. L’emballement des dépenses gouvernementales a mis la Fed dans la position d’avoir à choisir entre une inflation soutenue et importante et l’insolvabilité du gouvernement. Et l’insolvabilité du gouvernement n’est pas une option viable. [emphasis added]

« La séquence de chutes de dominos est trop avancée pour s’arrêter », a écrit Antony Davies, l’auteur du rapport. Il est difficile d’être en désaccord une fois que vous comprenez la « gourmandise » économique qui a eu lieu au cours des 18 derniers mois environ.

Les choses doivent « retourner sur Terre » à un moment donné. C’est une loi de la nature.

Mais en fin de compte, la disparité entre les actifs et les passifs combinée à des coûts extraordinaires uniquement pour le service de cette dette pourrait constituer un «dernier combat» pour la Fed de Powell.

Voici pourquoi…

Il devient de plus en plus clair que pour éviter la faillite du gouvernement américain, le seul recours de la Fed serait de gonfler la masse monétaire pour rembourser cette dette avec des dollars de moins en moins précieux.

Et si c’est ainsi que cela se passe, cela pourrait laisser les États-Unis sans dette. Mais cela mettrait également la plupart des citoyens dans la maison pauvre.

Si tel est le cas, assurez-vous d’être dans la meilleure position possible pour établir vos propres règles.

Ne jouez pas à la roulette russe avec l’inflation

Il est peu probable que les dépenses s’arrêtent de si tôt, comme en témoignent le récent projet de loi sur les infrastructures et la proposition de budget de 3 500 milliards de dollars qui en résulte. Même si une catastrophe économique à long terme ne se produit pas, l’inflation n’est pas susceptible de revenir de sitôt sur Terre, car il semble que personne ne veuille payer les factures.

Cela signifie que vous devez vous préparer pour un trajet long et cahoteux. Comme l’a dit le Dr Denis Waitley :

Attendez-vous au meilleur, prévoyez le pire et préparez-vous à être surpris.

C’est donc l’occasion pour vous de faire le point sur vos plans financiers. Examinez votre épargne-retraite et analysez votre exposition au risque. Créez une stratégie suffisamment diversifiée et résiliente pour supporter le pire des cas, juste au cas où. Les métaux précieux physiques comme l’or et l’argent ont longtemps été le «gold standard» des actifs refuges.

