L’inflation indésirable se réchauffe au Mexique, au Brésil et comme toujours en Argentine ⋆ .

La banque centrale du Brésil a riposté avec une hausse des taux choquante et impressionnante. La banque centrale du Mexique fait face à une situation difficile après un coup dur pour l’économie. L’inflation en Argentine dépasse 42%.

Partout dans le monde, il y a eu une relance budgétaire et monétaire massive, une croissance sans précédent des prêts garantis par le gouvernement, une explosion de la masse monétaire au sens large, associée à de faibles stocks, à des chocs dans la chaîne d’approvisionnement, à la hausse des coûts d’expédition et à une demande croissante de certains produits de base et biens de consommation dans les pays développés, en particulier aux États-Unis. Les entreprises sont en mesure d’augmenter les prix et de répercuter les coûts plus élevés sans déclencher une grève des acheteurs, car l’état d’esprit inflationniste est apparu.

De nombreuses économies émergentes doivent également faire face à l’impact inflationniste supplémentaire de la faiblesse des monnaies nationales. Ils incluent le Mexique, où les prix à la consommation ont atteint 4,7% en mars – leur plus haut niveau depuis décembre 2018. Les prix sont désormais nettement supérieurs au taux d’inflation cible de 3% de la Banque du Mexique, avec un seuil de tolérance d’un point de pourcentage au-dessus et en dessous de ce niveau. Rien qu’en mars, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8%:

Les articles qui ont connu les plus fortes hausses de prix d’un mois à l’autre étaient le gaz propane domestique (5,2%), l’essence à faible indice d’octane (6%) et les aliments de base comme les œufs (8%).

La flambée des prix des matières premières est répercutée sur les produits de détail. Le prix du maïs a atteint 5,68 $ le boisseau en mars, en hausse de 74% par rapport à il y a un an. Depuis juin dernier, le prix de cette céréale essentielle, tant pour la consommation humaine que animale, augmente chaque mois. Avec des conséquences: le prix de la tortilla de maïs, l’aliment de base le plus important du Mexique, a augmenté de près de 3% en mars par rapport à février.

L’année dernière, l’économie mexicaine a subi sa plus forte contraction (8,5%) depuis la pire année de la Grande Dépression, 1932. Elle semble également s’être contractée au premier trimestre de 2021. Mais les prix continuent d’augmenter, laissant peu de choix à la Banque du Mexique. d’abandonner son plan de baisse des taux d’intérêt ce mois-ci.

La hausse des prix oblige la banque centrale à relever les taux d’intérêt, ce qui est la dernière chose dont une économie en contraction a besoin. C’est précisément ce qui s’est passé au Brésil il y a trois semaines.

La banque centrale du Brésil, effrayée par une flambée de l’inflation, a riposté avec une hausse surprise des taux de choc et de crainte de 75 points de base, portant son taux Selic à 2,75. Il s’agissait de la première augmentation en six ans et de la plus importante en plus d’une décennie. La banque centrale a indiqué qu’elle augmenterait les taux du même montant en mai, à moins d’un changement significatif des perspectives.

Il faudra du temps pour que la première hausse des taux ait un effet appréciable sur les prix à la consommation. Dans l’intervalle, l’inflation continue d’augmenter. En mars, l’indice des prix à la consommation est passé à 6,1% – le plus haut depuis décembre 2016 et bien au-dessus de la limite supérieure de l’objectif de la banque centrale de 5,25% (graphique via Trading Economics).

Les prix à la production au Brésil avaient augmenté en février à leur rythme le plus rapide depuis le début de records comparables il y a sept ans. Le taux mensuel d’inflation à la sortie d’usine a grimpé à 5,2% et le taux annuel a grimpé à 28,6%, tous deux les plus élevés depuis le début de la série de données de l’agence de statistiques Ibex en janvier 2014. Sur une base annuelle, la plus forte hausse en février a été un pic de 87,6% dans l’inflation de l’industrie minière, a déclaré IBGE. Mais l’inflation des prix alimentaires a contribué à près de 8 points de pourcentage, soit plus d’un quart de la hausse annuelle globale.

Au Brésil, comme au Mexique, lorsque les prix des denrées alimentaires montent en flèche, les marginaux peinent à remplir leurs paniers alimentaires. Ils représentent une grande partie de la population. Une faim généralisée peut rapidement céder la place à une colère généralisée. Au Mexique, des éruptions de colère populaire ont déclenché des émeutes dans tout le pays à deux reprises au cours des 15 dernières années, en 2007 et 2017. En 2017, une hausse unique de 20% des prix de l’essence – le soi-disant gasolinazo – a déclenché des journées de protestation alors que des milliers de personnes partout dans le pays ont marché sur les stations-service Pemex, les routes bloquées et les raffineries de piquetage, pour enregistrer leur rage.

Les prix s’envolent à nouveau à la pompe, tant au Mexique qu’au Brésil. Au Mexique, les prix de l’essence ont augmenté en moyenne de 30% au cours de l’année dernière, tandis que le diesel a augmenté de 11%. au Brésil, les prix du carburant ont augmenté de 11% au cours du seul mois dernier. Lorsque l’énergie prix du riz, le prix de nombreuses autres choses augmente également.

La Banque du Brésil, comme de nombreuses banques centrales, affirme qu’une «grande partie» de la récente hausse de l’inflation est due à des «facteurs» temporaires qui vont bientôt disparaître, comme les «hausses des prix du carburant à court terme». C’est le même message que nous pouvons nous attendre à entendre de la part des banques centrales des économies plus avancées lorsque l’inflation atteint ou dépasse leur taux cible.

