L’inflation la plus élevée depuis 1982

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

L’inflation de novembre s’est établie à 6,8 %, la plus élevée en 39 ans. Dans cet épisode, NLW regarde :

L’état de la discussion sur l’inflation après octobrePourquoi l’administration Biden a tenté de recadrer les attentes avant l’annonce de vendrediPourquoi les PDG vendent leurs actionsPourquoi le bitcoin baisse après une inflation élevée

Voir également: Bitcoin Outlook alors que la peur de l’inflation pèse sur l’économie

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Jeffrey Coolidge/Stone/., modifié par CoinDesk.