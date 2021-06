L’inflation monte en flèche… les actions aussi | Place des investisseurs

Jeudi dernier, c’était un peu un casse-tête.

La nouvelle est sortie que les chiffres de l’inflation en mai étaient torrides – plus élevés qu’ils ne l’ont été en une décennie. Habituellement, cela provoquerait une agitation sur le marché obligataire, faisant monter les rendements en flèche. De plus, nous assistions souvent à une vente massive des actions technologiques.

Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit. Les rendements ont chuté et les valeurs technologiques ont grimpé.

Pourquoi?

C’est ce que notre expert en hypercroissance, Luke Lango, vous expliquera aujourd’hui.

En tant qu’analyste de l’hypercroissance axé sur la technologie, Luke suit l’inflation depuis qu’elle a commencé à relever la tête. C’est parce que l’inflation a un impact énorme sur les prix dans le secteur de la technologie.

Mais comme Luke l’explique ci-dessous, l’avenir inflationniste redouté que beaucoup ont envisagé semble moins probable… et c’est une excellente nouvelle pour les investisseurs en hypercroissance, ce qui en fait un plat à emporter clair…

De Luc :

Le moment est venu d’acheter des actions d’hypercroissance.

Assez d’introduction, je vais laisser Luke le prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Les meilleures petites capitalisations pour vaincre l’inflation à chaud

Par Luc Lango

Quelque chose de très bizarre s’est passé hier – quelque chose dont vous devez être conscient car cela pourrait faire la différence entre gagner beaucoup d’argent au cours des prochains mois ou non.

Voici ce qui s’est passé…

Inflation les chiffres de mai sont devenus brûlants – beaucoup plus chauds que prévu et les plus chauds qu’ils aient été depuis plus d’une décennie.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,6 % d’un mois à l’autre et de 5,0 % d’une année sur l’autre – bien au-dessus des attentes et du plus grand bond depuis 2008. L’IPC de base, qui exclut les coûts des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,7 % en un mois. au cours du mois, également au-dessus des attentes.

Pourtant, les marchés financiers ont complètement ignoré l’empreinte de l’inflation. Au lieu de cela, ils ont fait exactement le contraire de ce à quoi vous vous attendriez…

Le marché obligataire réagit généralement à la forte inflation en vendant des obligations et en augmentant les rendements. Cela explique l’effet dilutif de l’inflation sur la valeur temporelle de l’argent. Mais hier, les rendements ont baissé, et pas un peu – beaucoup.

C’est la chose la plus étrange que j’ai vue depuis longtemps…

Et, pour rendre les choses plus étranges, le marché boursier a agi d’une manière étrange similaire.

Les marchés réagissent généralement à une forte inflation en vendant des actions technologiques sensibles aux taux et en achetant des actions cycliques sensibles aux macro-actions. Mais hier, les actions technologiques ont bondi à la hausse et ont nettement surperformé les actions cycliques.

C’était “jour opposé” à Wall Street.

Que se passe t-il ici?

Eh bien, le rapport torride de l’IPC de mai a en fait convaincu le marché que l’inflation est, en effet, transitoire.

Pour comprendre « pourquoi », regardez au-delà du chiffre global de l’inflation et voyez ce qui motive réellement l’inflation dans l’économie américaine.

Une fois cela fait, il devient clair : cette inflation ne va pas durer.

Pour faire court, l’inflation brûlante en mai a été tirée par des catégories dont les chaînes d’approvisionnement ont été temporairement perturbées par Covid-19. La perturbation de ces chaînes d’approvisionnement sera corrigée dans les prochains mois. Pendant ce temps, dans les catégories les plus « collantes », qui ont historiquement été les moteurs persistants d’une inflation soutenue, les flambées des prix en mai ont en fait été en sourdine, et les prix en fait ralenti de leur rythme d’avril.

Par exemple, les prix des véhicules d’occasion ont augmenté de 7,3 % d’un mois à l’autre en mai. C’est un gain énorme. Mais c’est entièrement à cause de la pénurie de puces, qui entraîne une pénurie d’approvisionnement sur le marché automobile en même temps que la demande d’automobiles monte en flèche alors que les consommateurs cherchent à dépenser leurs comptes d’épargne stockés.

Cela ne durera pas.

La pénurie de puces diminue déjà. La production de véhicules est déjà en train de rebondir. Les dépenses de consommation ralentissent déjà. La dynamique de l’offre et de la demande sur le marché de l’automobile s’équilibre et, comme elle continuera de le faire au cours des prochains mois, les prix des véhicules d’occasion cesseront de monter en flèche.

Pendant ce temps, en mai, les prix de l’énergie – qui sont généralement considérés comme le principal moteur de l’inflation persistante – sont restés stables d’un mois à l’autre. Ils ne sont pas montés en mai.

Le taux d’inflation alimentaire s’est maintenu à 0,4%. Le taux d’inflation du logement a ralenti, passant de 0,4 % en avril à 0,3 % en mai. Le taux d’inflation des transports a également ralenti, passant de 2,9 % en avril à 1,5 % en mai. Les coûts des soins médicaux ont en fait baissé de 0,1% en mai.

En d’autres termes, l’inflation est brûlante en ce moment – mais elle est brûlante à cause de déséquilibres offre-demande à court terme qui se corrigeront rapidement dans les prochains mois.

Lorsqu’ils le feront, l’inflation se calmera considérablement et nous serons de retour dans une économie qui lutte pour briser un taux d’inflation de 2 %.

C’est une excellente nouvelle pour les actions en hypercroissance.

Les actions d’hypercroissance sont particulièrement sensibles aux taux, car elles tirent presque toute leur valeur des bénéfices futurs, qui ont une valeur actuelle plus élevée dans un environnement de taux plus bas, et une valeur actuelle plus faible dans un environnement de taux plus élevés.

L’apaisement des craintes inflationnistes entraînera une baisse des rendements, ce qui entraînera un net rebond des actions à hypercroissance.

Nous commençons déjà à voir cela se jouer sur le marché. Au cours du dernier mois, le FNB de croissance Vanguard (VUG) est en hausse de près de 7 %. C’est un gros gain pour un large ETF en seulement un mois.

Ce n’est que le début. Au cours des prochains mois, l’inflation continuera de baisser, les rendements continueront de baisser et les actions à hypercroissance continueront de rebondir, avec plus de vigueur que jamais.

Le moment est venu d’acheter des actions d’hypercroissance.

Sincèrement,

Luc Lango

Éditeur, Investissement en hypercroissance