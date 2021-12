L’inflation nuit aux acheteurs de vacances à faible revenu

Emarilis Velazquez paie des prix plus élevés sur tout, de la nourriture aux vêtements.

Sa facture d’épicerie mensuelle est passée de 650 $ à près de 850 $ ces derniers mois. Pour économiser de l’argent, elle recherche des coupes de viande moins chères et s’est tournée vers un détergent moins cher. Elle coupe également des coupons et des magasins pour les vêtements de ses enfants dans des friperies au lieu de Children’s Place.

Pour les fêtes, elle réduit les cadeaux. Elle prévoit de dépenser 600 $ pour ses trois jeunes enfants au lieu de 1 000 $, et elle n’achètera aucun cadeau pour ses proches.

« C’est stressant », a déclaré la mère au foyer de 33 ans de Boardman, Ohio, dont le mari gagne 30 000 $ par an en fabriquant des palettes pour les magasins. « Vous voulez tout donner à vos enfants, même si (Noël) concerne la famille. Ils attendent encore des choses. Il est difficile de ne pas leur donner ce qu’ils demandent.

Les clients font la queue pour passer à la caisse lors d’une vente Black Friday chez Macy’s, le 26 novembre 2021, à Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings, dossier)

Les détaillants prévoient peut-être des ventes record pour la saison des achats des Fêtes, mais les clients à faible revenu sont en difficulté car ils subissent de plein fouet l’inflation la plus élevée depuis 39 ans.

Le rapport du gouvernement de la semaine dernière selon lequel les prix à la consommation ont bondi de 6,8 % au cours de la dernière année a montré que certaines des hausses de coûts les plus importantes concernaient des produits de première nécessité tels que la nourriture, l’énergie, le logement, les automobiles et les vêtements.

Dans l’ensemble, la hausse des prix modifie les habitudes d’achat de nombreux Américains. Pour certains, ils ne sont qu’un simple inconvénient, les poussant à retarder la construction d’une terrasse sur leur maison au milieu des prix du bois d’œuvre plus élevés. Mais pour les ménages à faible revenu avec peu ou pas de coussins d’argent, ils font des choix plus difficiles, par exemple s’ils peuvent mettre de la nourriture sur la table ou s’ils devront réduire considérablement les cadeaux de vacances pour leurs enfants – ou y renoncer complètement .

« L’inflation ravage les portefeuilles des ménages à faible revenu », a déclaré C. Britt Beemer, président de l’America’s Research Group, estimant que les ménages à faible revenu réduisent leurs achats de vacances de 20 % par rapport à il y a un an. « Ils vont devoir décider ce qu’ils vont acheter et ce qu’ils vont manger. »

Même certains détaillants qui ont bâti leur entreprise autour de l’attrait des prix ultra bas ont commencé à les stimuler. Dollar Tree – le dernier véritable magasin à un dollar – augmente ses prix à 1,25 $ pour la majorité de ses produits en raison des coûts plus élevés des marchandises et du fret. Velazquez dit que 25 cents supplémentaires par article s’additionnent, et l’augmentation la forcera à réduire ses achats impulsifs là-bas.

Malgré les pressions inflationnistes – ainsi que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la nouvelle variante COVID-19 omicron – la National Retail Federation affirme que la saison des achats des Fêtes de cette année semble être en passe de dépasser ses prévisions de croissance des ventes comprises entre 8,5% et 10,5%.

Selon un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, environ les trois quarts des Américains disent qu’ils offriront des cadeaux à leurs amis et à leur famille pour célébrer les vacances d’hiver cette année. Mais la hausse des coûts n’est pas passée inaperçue. Environ 6 Américains sur 10 déclarent que les prix des cadeaux de vacances sont plus élevés que d’habitude, tandis que seulement 2 sur 10 disent qu’ils ne le sont pas. Environ 2 personnes sur 10 déclarent ne pas avoir acheté de cadeaux récemment.

Dans l’ensemble, 4 Américains sur 10 disent qu’il a été plus difficile de s’offrir les choses qu’ils veulent offrir en cadeau cette année. Environ la moitié disent que ce n’est ni plus facile ni plus difficile, tandis que peu disent que cela a été plus facile.

Mais les personnes appartenant aux groupes à faible revenu ressentent le plus fortement les pressions sur les coûts.

Quarante-cinq pour cent des Américains dans les ménages gagnant moins de 50 000 $ par an et 40 % dans les ménages gagnant entre 50 000 $ et 100 000 $ disent qu’il a été plus difficile de s’offrir des cadeaux cette année, contre 30 % dans les ménages aux revenus plus élevés.

« Il y a un an, il y a cinq ans, il était déjà assez difficile pour les familles à faible revenu de trouver de l’argent supplémentaire pour acheter des cadeaux. Mais c’est encore plus difficile maintenant », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com, dont l’enquête d’octobre a révélé qu’un nombre important de personnes à faible revenu renonçaient complètement aux cadeaux de vacances cette année au milieu des prix plus élevés des produits de première nécessité.

Un tel stress financier se fait sentir dans les garde-manger comme celui de l’église Shiloh à Oakland, en Californie. Au cours des trois derniers mois, Shiloh a vu une augmentation du nombre de personnes, en particulier celles qui ont un emploi, venant chercher une boîte hebdomadaire de produits de première nécessité ou acheter sur son marché des produits gratuits et d’autres aliments, selon Jason Bautista, qui dirige le garde-manger.

Cela a incité Bautista à apporter plus de jouets de vacances pour le cadeau annuel de ce samedi. Il aura environ 2 000 jouets à donner aux familles ce week-end, contre environ 1 500 il y a un an.

« Les familles qui iraient normalement à Safeway ne peuvent pas se le permettre avec leurs revenus fixes », a déclaré Bautista. « Leur dollar ne s’étire pas. »

Des gens transportent un téléviseur jusqu’à leur voiture après avoir fait leurs courses lors d’une vente du Black Friday dans un magasin Best Buy, le 26 novembre 2021, à Overland Park, Kansas. (AP Photo/Charlie Riedel, dossier)

Miriam Canales, 34 ans, d’Oakland, se rend chaque semaine à Shiloh pour de la nourriture gratuite depuis le début de la pandémie. Son mari a perdu son emploi de chef dans un restaurant qui a fermé définitivement au printemps 2020. Il a trouvé un autre emploi dans un autre restaurant il y a quelques mois, mais il ne travaille en moyenne que six heures par semaine.

Elle a déclaré que la hausse des prix des aliments avait ajouté du stress financier et qu’elle n’achèterait pas de cadeaux pour ses enfants âgés de 13 et 6 ans. Au lieu de cela, elle prévoit de ramasser des jouets samedi à l’église Shiloh.

Mais Canales dit qu’elle se sent reconnaissante en cette période des fêtes en raison du travail de son mari ainsi que du rétablissement de sa fille des radiations cérébrales qui l’ont amenée à l’hôpital pour épilepsie il y a un an. Maintenant, elle est à nouveau en bonne santé.

« Je me sens béni », a déclaré Canales.

Le sondage AP-NORC auprès de 1 089 adultes a été mené du 2 au 7 décembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de la NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,1 points de pourcentage.

