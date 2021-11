L’inflation pourrait entraver la reprise économique naissante

En effet, alors qu’une grande partie du secteur des entreprises organisées se porte très bien, après avoir négocié les ruptures d’approvisionnement – reflétées dans les solides collectes d’impôts – on est moins sûr de l’état du reste de l’économie.

La hausse des prix et les coûts élevés des intrants pourraient affecter la demande, ralentissant le rythme de la reprise au cours des prochains mois. C’est inquiétant pour des secteurs comme les deux-roues où la demande est même par ailleurs faible.

En effet, la forte baisse des ventes de tracteurs en octobre suscite des inquiétudes quant aux conditions de l’économie rurale. Une analyse de Bank of America révèle que l’augmentation des salaires ruraux a ralenti, avec une moyenne de 2,7% en glissement annuel sur la période avril-juillet, contre une bien meilleure augmentation de 7,4% en glissement annuel au cours de la même période l’année dernière. En outre, la décélération a été plus marquée pour les salaires non agricoles que pour les salaires agricoles.

Poussé par une augmentation du chômage rural qui a bondi à 7,91 % en octobre contre 6,06 % en septembre, le chômage global est passé de 6,86% à 7,75 %, selon les données du CMIE.

Dans le même temps, avec l’atténuation des effets de base favorables, la croissance de la production manufacturière s’est fortement modérée à 3,1 % en GA en septembre contre 12 % en GA en août, la fabrication étant en tête de la baisse, ce qui est en quelque sorte un contrôle de la réalité.

En effet, alors qu’une grande partie du secteur des entreprises organisées se porte très bien, après avoir négocié les ruptures d’approvisionnement – reflétées dans les solides collectes d’impôts – on est moins sûr de l’état du reste de l’économie.

La bonne nouvelle, c’est que les exportations ont le vent en poupe ; Les exportations de marchandises ont augmenté pour le 11e mois consécutif à 35,65 milliards de dollars, en hausse de 43 % en glissement annuel en octobre et de 36 % par rapport à octobre 2019. De plus, les produits hors pétrole et hors pierres précieuses et bijoux représentaient une part importante des importations en septembre et en octobre, reflétant une reprise de l’activité commerciale.