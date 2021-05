L’inflation pourrait vous rendre riche

Yellen revient sur ses commentaires sur l’inflation… mais l’inflation est là, nous le savons tous… pourquoi cette fois est différente de 2008… comment faire fonctionner l’inflation pour vous

Janet Yellen est tout à fait la danseuse de claquettes.

Mardi, un journaliste lui a demandé comment l’économie pouvait soutenir les dépenses supplémentaires provenant de l’aide fédérale contre le COVID-19.

Réponse de Yellen:

Il se peut que les taux d’intérêt devront augmenter quelque peu pour éviter que notre économie ne surchauffe.

Ce n’était pas ce que les commerçants voulaient entendre.

Le Nasdaq a procédé à un roulement, chutant d’environ 2% sur la journée (pour les lecteurs moins avertis, les valeurs technologiques sont particulièrement sensibles aux taux d’intérêt).

Cela a incité un renversement rapide de Yellen quelques heures plus tard:

Alors laissez-moi être clair: ce n’est pas quelque chose que je prédis ou que je recommande… Je ne pense pas qu’il y aura un problème d’inflation. Mais s’il y en a, on comptera sur la Fed pour y remédier.

*** Qu’est-ce qui définit un «problème inflationniste»?

On sait que la Fed vise une inflation moyenne de 2%. Maintenant, cela a ses propres problèmes, parce que c’est une moyenne de quoi, exactement?

Les moyennes nécessitaient des débuts et des fins fixes.

Est-ce le début lorsque la Fed a adopté ce taux cible en 2012?

Ou depuis que Powell a pris la relève en 2018?

Ou depuis, disons, 1980, qui a commencé la décennie qui a brisé l’inflation meurtrière des années 70?

Nous ne savons pas, alors ignorons cette question (assez importante).

Examinons plutôt les choses que nous pouvons mesurer – en particulier, le prix des biens et services qui ont un impact direct sur votre portefeuille (par opposition à l’indice des prix à la consommation de base, qui laisse de côté des choses comme l’essence, l’épicerie et le logement).

Parcourons les histoires récentes de stations de nouvelles locales aux États-Unis

De KHOU Houston:

De l’essence à l’épicerie, il semble que tout augmente cette année. Même si vous êtes frugal avec votre argent, si vous avez besoin de manger ou de conduire, ces hausses de prix auront un impact sur vous. En 2021, faire le plein de la voiture peut vous coûter le double de ce que vous avez payé l’été dernier… Les voyageurs enthousiastes qui tentent de réserver des vacances après une pandémie découvrent que les voitures de location sont difficiles à trouver, et quand vous le faites, cela peut être cher… Les tarifs quotidiens de location de voitures grimpent à 200 $ par jour dans certains lieux de vacances…

De Fox 8 News Cleveland:

Votre facture d’épicerie peut voir une augmentation alors que les prix des produits d’épicerie continuent de grimper cette année, augmentant de 0,6% en mars par rapport au mois précédent, selon les données publiées mardi par le Bureau of Labor Statistics. Les coûts à la consommation au supermarché ont augmenté chaque mois de 2021, selon le BLS. Il a augmenté de 0,4% en février et de 0,3% en janvier, soit une augmentation de 0,7% depuis le début de l’année. Les articles les plus chers, selon le BLS, étaient les viandes, la volaille et le poisson, qui ont augmenté de 5,4 pour cent de février à mars. Ils ont été suivis par les produits laitiers et les produits connexes, dont le prix a augmenté de 1,6 pour cent.

De KUTV Salt Lake:

De nouveaux chiffres montrent à quel point les prix des maisons ont grimpé en flèche à travers l’État, brisant les vieux records et mettant une pression supplémentaire sur les acheteurs. Et la vraie partie frappante est lorsque vous considérez combien plus d’acheteurs dépensent aujourd’hui pour une maison par rapport à il y a à peine un an. Selon les données d’UtahRealEstate.com, analysées par le Kem C.Gardner Policy Institute, le prix de vente médian à l’échelle de l’État pour tous les types de logements en avril était de 426250 $, soit une augmentation de 26,9% par rapport à avril 2020.

Si nous nous concentrons davantage sur la façon dont divers produits de base ont explosé dans les prix, les résultats sont époustouflants.

De l’analyste Charlie Bilello:

Pour revenir aux propos de Yellen, est-ce que tout cela représente un «problème inflationniste»? Peut-être. Mais posons-le différemment…

Tout cela représente-t-il un problème de «budget personnel / familial»?

Eh bien, je suis certainement conscient que mon coût de la vie a augmenté. Es-tu?

*** Bien que certaines de ces augmentations de prix soient dues à des embouteillages dans la chaîne d’approvisionnement post-COVID, nous pensons que le problème fondamental est l’explosion d’une nouvelle monnaie inondant l’économie.

Maintenant, certains d’entre vous diront peut-être: «Jeff, n’oublie-tu pas en 2008/2009 lorsque la Fed a imprimé des tonnes de liquidités et sauvé l’économie? Eh bien, cela n’a pas conduit à l’inflation, alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter aujourd’hui? »

Bonne question.

Réponse courte – parce qu’en 2008/2009, les nouveaux dollars de la Fed ont dopé la base monétaire mais pas la masse monétaire.

Pour faire simple, même si la Fed a créé des billions de nouveaux dollars (la base monétaire), la majeure partie est restée garée dans les grandes banques, renforçant les bilans détruits (ce qui signifie qu’elle n’a pas augmenté la masse monétaire).

En fait, seule une fraction de celui-ci a fait son entrée dans l’économie américaine. Cela a empêché une poussée importante de l’inflation.

Voir par vous-même…

Voyons d’abord ce qui est arrivé à la base monétaire en 2008/2009. Ci-dessous, vous pouvez le voir exploser (nous avons coupé le graphique début 2010).

Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé à la masse monétaire M1.

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, voici comment Investopedia définit M1:

M1 est une mesure étroite de la masse monétaire qui comprend la monnaie physique, les dépôts à vue, les chèques de voyage et autres dépôts vérifiables.

Pour simplifier, considérons cela comme des «dollars qui nous parviennent, vous et moi».

Voici comment la masse monétaire M1 a augmenté alors que Bernanke imprimait des milliards de dollars. J’ai encerclé la période de 2008 à 2009:

Cette augmentation semble significative, mais ce n’est pas une augmentation comparable à ce que nous constatons avec la base monétaire. Pour plus de contexte, tournons maintenant notre attention vers les dernières années.

Tout d’abord, nous examinerons ce qui est arrivé à la base monétaire. Nous avons encerclé l’augmentation en 2008/2009 pour la contextualiser par rapport à l’augmentation de 2020 à aujourd’hui.

Préparez vous…

Mais comme nous venons de le noter, le vrai problème n’est pas la masse monétaire, c’est l’argent réel qui parvient à des gens comme vous et moi, qui peuvent le dépenser, ce qui entraîne des pressions inflationnistes.

Alors, que s’est-il passé avec la masse monétaire M1?

Vous devriez probablement vous asseoir pour celui-ci…

Comme auparavant, nous avons encerclé la hausse en 2008/2009 par rapport à 2020 à aujourd’hui.

Cela semble assez différent de 2008/2009.

Cela pourrait-il être un problème?

*** Un type d’inflation détruit la richesse, l’autre la crée

Regardons le revers de l’inflation.

La semaine dernière, nous avons présenté une interview entre notre spécialiste macro, Eric Fry, et notre PDG, Brian Hunt.

À partir de ce résumé:

Eric fait référence à son mentor, Jim Grant, qui dirait qu’il existe différents types d’inflation. Lorsque les prix des choses que nous consommons augmentent, nous appelons cela de l’inflation. Mais lorsque les prix des choses que nous possédons augmentent, nous l’appelons génie ou marché haussier. Mais Eric dit que l’inflation est simplement une facette différente du même phénomène – beaucoup de liquidités s’écoulant vers un actif qui dépasse l’offre.

Alors que l’inflation érode notre richesse à la pompe à essence et à l’épicerie, elle crée de la richesse sur les marchés financiers.

C’est parce que tous ces dollars de relance imprimés ne sont pas nécessairement destinés aux factures et aux prêts hypothécaires… ils affluent sur les marchés financiers.

Du New York Times:

… L’un des plus grands outils déployés par le gouvernement américain pour amortir le coup économique – les paiements de relance – entraîne également une forte augmentation des investissements des petits commerçants. Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​récemment estimé que jusqu’à 170 milliards de dollars de la dernière série de paiements de relance pourraient être investis sur le marché boursier. Ils ont mené une enquête auprès des commerçants de détail dans laquelle les répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de placer environ 40% de tout paiement qu’ils recevaient – soit 2 $ sur 5 $ – en bourse. Les traders âgés de 25 à 34 ans ont déclaré qu’ils s’attendaient à investir la moitié de leur chèque de relance en actions. «Cela pourrait conduire à un peu plus de manie, de spéculation sur le marché», a déclaré Patrick Fruzzetti, directeur général et associé chez Hightower Advisors, une société d’investissement. Les «stimmies», a-t-il dit – en utilisant un terme en ligne populaire pour les chèques de relance – iront dans les comptes de trading des gens et «ils échangeront».

*** Vous voulez voir les dernières preuves de cette manie?

Entrez la crypto-monnaie, Dogecoin.

Nous avons déjà signalé Dogecoin. Mais pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, Dogecoin est un altcoin qui a été lancé il y a près de dix ans comme une blague.

À ce moment-là, de nouveaux altcoins apparaissaient partout. Dogecoin était un bâillon, se moquant de l’explosion des altcoins «moi aussi» qui ne fournissaient aucune valeur réelle.

En février, le propre créateur de Dogecoin, Bill Markus, ne pouvait pas croire à sa flambée de prix.

Le voici, commentant:

L’idée que Dogecoin vaut 8 cents est la même que GameStop vaut 325 $: cela n’a pas de sens. C’est super absurde. La conception de la pièce était absurde et se voulait absurde.

Euh… huit cents?

C’était en février. Au moment où j’écris, Dogecoin se négocie à 61 cents. Hier, c’était à 64 cents.

De Yahoo! La finance:

Il a fallu 13 ans à Amazon pour offrir un rendement de 10 000% aux investisseurs. Il a maintenant fallu cinq mois à Dogecoin. La crypto-monnaie (DOGE-USD) a atteint un nouveau record historique de 0,60 USD mardi, poussant la capitalisation boursière de Dogecoin au nord de 70 milliards de dollars pour devenir la quatrième pièce la plus valorisée, selon le partenaire de données de Yahoo Finance CoinMarketCap. C’est maintenant plus important que la capitalisation boursière de Moderna, l’une des entreprises qui expédient des vaccins COVID-19 pour sauver le monde de la pandémie. Cela signifie qu’un pari de 1000 $ placé sur Doge pour commencer l’année, alors que son prix était d’environ un demi-centime, vaudrait désormais plus de 100000 $.

Voilà à quoi ressemble une bonne inflation (quoique totalement absurde).

*** Préparez-vous à ce qui va arriver – à la fois bon et mauvais

Posons simplement la question à laquelle de nombreux investisseurs se débattent aujourd’hui…

Que se passe-t-il diable?

Il y a des avertissements d’un krach boursier … pendant ce temps, certains actifs augmentent, frappant des millionnaires du jour au lendemain … il y a la Fed minimisant l’inflation, malgré les preuves réelles de l’inflation … il y a le va-et-vient entre les actions technologiques et les actions de la vieille école … sur les taux d’intérêt? Qu’en est-il du plan fiscal proposé par Biden? Les évaluations comptent-elles plus? Qu’en est-il de nos niveaux de dette nationale?

Les investisseurs sont confus – et à juste titre.

Compte tenu de cela, la semaine prochaine, nous commencerons un segment qui pourrait tout aussi bien s’appeler “Que diable se passe-t-il?” Nous nous tournerons vers nos différents analystes pour mieux comprendre la nature de cet environnement de marché fou et comment les investisseurs devraient réagir.

Donc, si vous êtes confus, accrochez-vous et connectez-vous la semaine prochaine.

Pour résumer l’inflation d’aujourd’hui, nous entendons déjà beaucoup parler d’une mauvaise inflation – c’est parce qu’elle est là.

Oubliez les numéros officiels de la Fed. Oubliez Yellen et Powell et leurs commentaires. La vérité est que vous pouvez consulter vos comptes de chèques et de cartes de crédit pour voir que l’inflation est arrivée.

Mais…

Le revers de la médaille est que – pendant un certain temps – nous allons assister à un boom de certains actifs d’investissement. Je parle d’un boom qui change la vie. Regardez Dogecoin.

Ce boom sera alimenté par le volume sans précédent de dollars qui inondent maintenant notre économie. Cet argent doit aller quelque part, après tout.

Nous allons voir une explosion du cours de certaines actions, de divers actifs cryptographiques, de l’immobilier, des matières premières.

Oui, il y aura un prix à payer éventuellement. Mais pour l’instant, il y a de l’argent à gagner.

Alors, d’une part, préparez-vous à dépenser quelques centaines de dollars supplémentaires pour l’épicerie, l’essence, etc.

Mais d’un autre côté, préparez-vous à gagner des centaines, voire des milliers de pour cent de gains sur certains investissements qui montent en flèche à mesure que l’argent dérape sur les marchés d’investissement.

L’inflation est arrivée – faisons en sorte que cela fonctionne pour nous.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg