L’inflation réduit une partie des revenus et des dépenses personnels ⋆ 10z viral

Payer encore plus pour obtenir encore moins. Exactement ce dont les consommateurs américains ont le plus besoin en ces temps difficiles.

Nous avons donc une petite situation ici. Nous avons une légère hausse de l’inflation, je veux dire le pire pic d’inflation en trois décennies, et maintenant le revenu personnel total de toutes les sources, y compris les stimmies d’argent gratuit du ciel, qui s’estompent, a augmenté de 0,5% en avril par rapport à avril il y a un an ; mais corrigé de l’inflation, le “revenu personnel réel” a chuté de 3,0% en glissement annuel, selon le Bureau of Economic Analysis vendredi.

D’un mois à l’autre, et non corrigé de l’inflation, le revenu personnel de toutes sources a plongé de 13% en avril par rapport à mars à un taux annuel désaisonnalisé de 21,2 billions de dollars – après avoir grimpé de 21% en mars pour un moment WTF historique alimenté par les stimmies . Chacune des trois vagues de stimmies a déclenché un dépassement glorieux. Donc, à l’avenir, la plupart de ces stimmies ont été reçues et comptabilisées.

J’ai indiqué l’augmentation de 0,5 % d’une année à l’autre du revenu personnel total provenant de toutes les sources, non ajusté pour l’inflation, avec la ligne verte en pente ascendante. Dans un instant, nous verrons à quoi ressemble cette ligne verte corrigée de l’inflation.

Le revenu personnel provenant uniquement des salaires et traitements, non corrigé de l’inflation, a augmenté de 1,0 % en avril par rapport à mars et augmentera probablement encore en mai, à mesure que de plus en plus de consommateurs réintégreront le marché du travail et que les employeurs augmenteront les salaires afin d’attirer à nouveau ces personnes. sur le marché du travail, dans ce qui est l’un des marchés du travail les plus étranges de tous les temps, avec des offres d’emploi record, tandis que 16 millions de personnes réclament toujours une indemnité de chômage d’État ou fédérale.

Mais ensuite, il y a l’inflation, et donc l’érosion du pouvoir d’achat des revenus personnels « réels ». Selon le Bureau of Economic Analysis, le revenu personnel « réel » total de toutes sources – corrigé de l’inflation et exprimé en dollars enchaînés de 2012 – a diminué de 3,0 % en glissement annuel – d’où la ligne verte descendante :

Oui, l’inflation – la baisse du pouvoir d’achat du dollar, et donc la baisse du pouvoir d’achat du travail – est exactement ce dont le consommateur américain a le plus besoin en ces temps difficiles.

Néanmoins, les consommateurs américains ont tout donné pour soutenir l’économie mondiale. En mars, les dépenses de consommation en biens durables et non durables avaient enregistré un pic de WTF induit par les stimuli de proportions historiques, déclenchant des déficits commerciaux record car nombre de ces biens ou de leurs composants et matériaux sont importés. Mais les dépenses en services étaient toujours à la traîne.

En avril, certains consommateurs recevaient toujours leurs stimmies et les dépensaient, et d’autres consommateurs dépensaient les stimmies qu’ils avaient obtenus en mars, et les dépenses globales en avril se sont maintenues près du niveau WTF en mars. Mais ce que nous voyons maintenant aussi, c’est l’impact de l’inflation.

Mars et avril ont été les deux premiers mois consécutifs en trois décennies où une inflation à grande échelle est apparue dans les données. Il est donc temps de voir comment cela a fonctionné.

Les dépenses « réelles » en biens durables ont baissé de 0,9% en avril à partir de mars. Mais non corrigé de l’inflation, il a augmenté de 0,5 %. Cela inclut les méga augmentations de prix des véhicules d’occasion et neufs.

Les dépenses « réelles » en biens non durables ont baissé de 1,6 % en avril à partir de mars. Non corrigé de l’inflation, il a baissé de 1,3 %.

Les dépenses «réelles» en services ont augmenté de 0,6% en avril par rapport à mars. Mais non corrigé de l’inflation, il a augmenté de 1,1%. Alors que les dépenses en biens ont atteint des sommets historiques, les dépenses en services – des billets d’avion aux réservations d’hôtels en passant par la location – sont restées à la traîne. En avril, les dépenses réelles en services étaient à peu près au même niveau qu’à la fin de 2017.

