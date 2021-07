L’inflexibilité du travail flexible semble susceptible de nuire à Apple

Les réactions ont été mitigées lorsque Apple a révélé le mois dernier son approche du travail flexible post-pandémie. Le PDG Tim Cook a annoncé que le personnel devrait retourner au bureau trois jours par semaine, mais serait, avec l’approbation de la hiérarchie, libre de travailler à distance les mercredis et vendredis.

Cook a décrit l’arrangement comme temporaire et semblait faire allusion à un retour au travail plus complet l’année prochaine…

Certains ont salué la nouvelle politique comme étant généreuse. Apple a toujours eu une forte culture du travail au bureau, donc permettre aux employés de travailler à domicile deux jours par semaine pourrait être considéré comme un changement assez radical dans la position de l’entreprise. À leur avis, tout employé d’Apple mécontent de l’arrangement peut aller chercher un emploi ailleurs.

Cependant, certains employés d’Apple ont exprimé leur inquiétude et leur mécontentement face à cette politique. Beaucoup se sont habitués au travail à domicile et déclarent qu’ils sont à la fois plus productifs et plus heureux en supprimant ce qui est souvent un long trajet deux fois par jour. Une enquête a révélé que près de 90 % des employés d’Apple ont déclaré qu’une plus grande flexibilité est importante pour eux, une majorité craignant que la politique n’entraîne le départ de certains de l’entreprise.

Pourtant, Apple semble doubler sa position, allant même jusqu’à exiger du personnel qu’il publie des dossiers médicaux confidentiels s’il souhaite une plus grande flexibilité. C’est une réponse assez hardcore.

La justification d’Apple est raisonnable – pour certains

Apple justifie la politique en faisant valoir que le contact en personne a joué un rôle clé dans l’histoire de l’innovation de produits de l’entreprise.

La vice-présidente principale de la vente au détail et du personnel, Deirdre O’Brien, a déclaré qu’Apple pensait que “la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir”. O’Brien a également mentionné que les produits et services introduits par Apple dans le passé étaient tous le résultat d’une collaboration en personne. « Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements de produits cette année, les produits et l’exécution du lancement ont été construits sur la base d’années de travail que nous avons effectuées lorsque nous étions tous ensemble en personne. »

Je l’achèterais absolument – ​​pour certains employés.

Si vous travaillez dans les laboratoires de développement de produits d’Apple, alors bien sûr, travailler ensemble en personne sera presque essentiel. Il y aura des échanges et des débats qui feront émerger des idées et testeront la validité des croyances et des hypothèses.

Apple s’appuie également beaucoup sur les prototypes. L’ancien responsable du design, Jony Ive, a déclaré que la société les fabriquait souvent pour que les gens puissent avoir une meilleure idée de l’apparence d’un concept, et je peux croire à 100% que la fabrication de ces modèles et leur manipulation physique jouent un rôle vital. en suscitant des idées – et en révélant si une idée qui semble bonne sur le papier est réalisable dans la réalité.

Cook a également fréquemment parlé de « moments de refroidisseur d’eau », où deux employés travaillant dans des domaines non liés se rencontrent au refroidisseur d’eau, dans un café ou dans un couloir, et une conversation au hasard déclenche une idée. En effet, Steve Jobs a déclaré que c’était un élément clé de la réflexion derrière la conception du campus d’Apple Park, que cela rendrait de telles rencontres fortuites plus probables.

Je suis personnellement un peu sceptique à ce sujet. La culture du secret de l’entreprise est telle que les équipes de développement de produits ont tendance à travailler en silos et ne sont souvent pas autorisées à partager leurs projets avec quiconque en dehors de leur propre équipe. En effet, il y a eu des cas où les employés ne savaient même pas sur quoi ils travaillaient, car tout était sur la base du besoin de savoir, et on ne leur a rien dit au-delà de leur propre pièce du puzzle.

Trois contrepoints sur le travail flexible

Mais peu importe, je soulèverais trois contrepoints à ce récit.

Premièrement, il y a un grand nombre d’employés – même à Apple Park – qui ne travaillent pas sur le développement de nouveaux produits. Cet argument ne s’applique pas à eux au même degré.

Deuxièmement, le travail à distance ne signifie pas que les gens ne collaborent pas ; ils le font simplement de différentes manières. Je ne pouvais même pas commencer à compter le nombre de pièces comme celle-ci qui ont été suscitées par une conversation dans la salle de discussion . Slack.

Troisièmement, les idées sont suscitées de toutes sortes de façons. Les interactions avec d’autres employés en font partie, bien sûr, mais nous sommes tout aussi susceptibles d’avoir une idée à travers une conversation avec notre partenaire, ou avec un ami, ou quelque chose que nous voyons en nous promenant, ou en regardant quelque chose à la télévision, ou lire un livre, ou simplement utiliser un produit à la maison. La plupart de nos demandes de fonctionnalités, par exemple, dont beaucoup sont adoptées par Apple, commencent par une frustration ressentie lors de l’utilisation d’un produit Apple.

Alors oui, j’accepte totalement le besoin de travailler en personne pour certaines équipes, de temps en temps. Mais je ne l’achète pas comme essentiel pour la plupart.

La différence entre théorie et pratique

Oui, il est vrai que chaque employé d’Apple embauché avant la pandémie connaissait ses conditions de travail. Il serait parfaitement juste de dire que si vous étiez embauché pour travailler cinq jours à Apple Park ou dans un autre bureau Apple, alors toute flexibilité que vous obtenez en plus de celle-ci est un bonus.

Mais Apple n’existe pas dans le vide. La pandémie a ouvert les yeux des gens sur des méthodes de travail alternatives, et alors que certains sont désespérés de retourner au bureau, il y en a d’autres qui ne veulent plus jamais le faire.

Chaque entreprise et organisation dans le monde a dû réévaluer ses pratiques de travail. De nombreux géants de la technologie en particulier ont décidé que beaucoup de ceux qui ont aimé travailler à distance à temps plein pourront continuer à le faire de manière permanente. Si Apple veut pouvoir retenir et recruter les meilleurs et les plus brillants, il est dans l’intérêt de l’entreprise de rivaliser sur la flexibilité ainsi que sur d’autres paramètres.

Tout employé ou candidat à un poste examinera le package complet. Cela commence bien sûr par le travail, le manager, l’équipe et le salaire. Mais les avantages sociaux jouent un rôle important, et pour beaucoup, la possibilité de travailler à domicile figure en très haut de la liste des avantages souhaitables. Si Apple insiste pour rester (comparativement) inflexible sur le travail flexible, c’est l’entreprise qui sera finalement perdante.

C’est mon point de vue sur le travail flexible chez Apple – et le vôtre ? Veuillez participer à notre sondage et partager vos impressions dans les commentaires.

Photo : Jodie Cook/Unsplash

