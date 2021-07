L’influence amusante mais clé de l’armée des morts de Zack Snyder lors de la purge pour toujours

Dans The Forever Purge, Ana de la Reguera incarne Adela, une immigrante mexicaine qui, avec son mari (Tenoch Huerta), est prise dans le chaos de Forever After Purge – un mouvement post-Purge lancé par des extrémistes qui veulent faire de la période d’anarchie établie de 12 heures un mode de vie permanent. Ce qui est particulièrement intéressant à propos d’Adela, c’est qu’elle a dû fuir le Mexique parce qu’elle faisait partie d’un groupe prenant les armes contre les cartels locaux de la drogue. En conséquence, le personnage exigeait de l’acteur qu’il démontre une familiarité particulière avec les armes à feu et la violence, et heureusement pour de la Reguera, elle a acquis cette familiarité dans la réalisation de Army Of The Dead.